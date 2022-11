Dechberoucí koncept Xiaomi mohl způsobit revoluci ve focení. Nakonec skončil u ledu

Poslední vlajková loď od čínského výrobce Xiaomi, model 12S Ultra, překvapil odbornou i laickou veřejnost svým fotoaparátem s čipem o velikosti 1“, který vyvinul ve spolupráci s německou firmou Leica. Ačkoli by se mohl tento projekt zdát jako dostatečně ambiciózní, Xiaomi chtělo jít v rámci spolupráce s firmou z Wetzlaru ještě dále. Pokud by tento koncept dotáhli dokonce, pravděpodobně by se jednalo o revoluci na poli mobilní fotografie.

Jejich koncept s názvem Xiaomi 12S Ultra Concept Phone byl na první pohled identický s prodávaným modelem, avšak měl navíc 1“ fotočip s rozlišením 50,3 megapixelů výroby Sony, konkrétně IMX989 s podporou 10 bitového RAWu, schovaný pod odolným kusem safírového sklíčka. Na tom by nebylo nic až tak revolučního, ovšem Xiaomi na tento telefon přidalo uchycení pro objektivy s bajonetem M, který je kompatibilní nejen s objektivy od Leicy, ale také některými kousky od Zeiss, Voigtlander či Laowa.

Na uniklém videu lze vidět koncept s nasazeným objektivem Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH, což by teoreticky mohlo vytvářet bezkonkurenční snímky, alespoň mezi chytrými telefony. Na druhou stranu se nabízí otázka, kdo by si ke svému smartphonu pořizoval objektiv za přibližně 150 tisíc korun. Možná i tato skutečnost přesvědčila Xiaomi o tom, že vyrobených 10 prototypů bude lepší prodat vybraným influencerům za 300 tisíc yüanů (cca 1,3 milionů Kč s DPH).