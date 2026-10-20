Data Festival VŠE otevírá registrace. Sestavte si vlastní program v Datové džungli

Devátý ročník Data Festivalu VŠE, který se uskuteční 3. listopadu 2026 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze, otevírá registrace! Letošní ročník s podtitulem Datová džungle nabídne kromě desítek odborných přednášek a praktických workshopů také panelovou diskuzi, soutěž nebo živé natáčení podcastu Datová kuchyně s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Otou Novotným. Účast na festivalu je zdarma.
Registrace probíhají prostřednictvím aplikace Eventee, kde si návštěvníci mohou vybrat jednotlivé přednášky a workshopy a sestavit si vlastní festivalový program podle svých zájmů i úrovně znalostí. Díky označení náročnosti jednotlivých vystoupení se v programu snadno zorientují jak začátečníci, tak zkušení datoví profesionálové.
Letošní Datová džungle nabídne tři tematické streamy: Kořeny džungle zaměřené na Data Governance, kvalitu dat a architekturu, Srdce džungle věnované umělé inteligenci a inteligentním systémům a Stezky džungle, které otevřou otázky budoucnosti datového vzdělávání.
Festival by nemohl vzniknout bez firemních partnerů, kteří do programu přinášejí praktické zkušenosti, aktuální technologické trendy a konkrétní příklady využití dat a AI. Na letošním ročníku se podílejí Škoda Auto, Raiffeisenbank, MSD Czech Republic, Komerční banka, Datavault Builder, intecs data, Seyfor, Kooperativa, KPMG Czech Republic, Dun & Bradstreet a Česká spořitelna. Spolu s dalšími odborníky nabídnou účastníkům pohled nejen na datové výzvy napříč různými odvětvími.
Festival pořádá platforma Data & Business VŠE, která je součástí Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.
Více informací najdete v aplikaci Eventee a na webu datafestivalvse.cz.