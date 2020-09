Další tvrdá rána pro Huawei. Samsung a LG mu přestanou prodávat součástky

Huawei může mít brzy ještě větší problém se zajišťováním dodávek komponent pro své telefony. Podle informací jihokorejského webu Chosun Ilbo mu jeho dodavatelé Samsung, LG a SK Hynix 15. září přestanou prodávat důležité komponenty – mimo jiné displejové panely (Samsung, LG) a paměťové čipy (Samsung, SK Hynix). Toto datum je dnem, kdy vstoupí v platnost nové americké sankce, oznámené v srpnu.

Nové restrikce zakazují neamerickým společnostem prodávat čínskému smartphonovému obrovi komponenty, které vyvinuly s využitím zařízení a softwaru vyrobeného v USA. Zákaz podnikání společnosti již postihl – šéf její spotřebitelské divize Richard Yu se nechal nedávno slyšet, že chystaná vlajková řada Mate 40 bude disponovat posledním špičkovým čipsetem Kirin (podle všeho půjde o Kirin 9000).

Řešení v podobě SMIC je s otazníkem

Huawei se v poslední době snaží snížit svou závislost na zahraničních dodavatelích čipů zajišťováním si komponent u čínského čipového giganta SMIC. Kvůli pokračující obchodní válce americké vlády s Čínou však tato možnost může brzy padnout.

Začátkem září totiž americké ministerstvo obrany potvrdilo, že zvažuje zařazení SMIC na stejnou černou listinu ministerstva obchodu, která zamezuje americkým firmám obchodovat s Huawei. Pokud by se tak stalo, zabránilo by to šanghajské společnosti získávat vybavení potřebné k výrobě čipů pro loni druhého největšího prodejce telefonů.

I kdyby se firma potenciálnímu zákazu vyhnula, oproti předchozímu dodavateli Huawei, společnosti TSMC, je o dvě generace výrobního procesu pozadu. Může tak nějakou dobu trvat, než se její čipy do jeho vlajkových lodí dostanou.