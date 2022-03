Další skandál? Yandex posílá data uživatelů do Ruska, i když jeho služby nevyužívají

Na ruském trhu působí celá řada technologických společností, které nabízejí „alternativy“ k západním službám. Jednou z nich je i Yandex, obdoba Googlu – nabízí například vyhledávač, e-mailovou službu či vlastní mapy. Výzkumný pracovník v oblasti bezpečnosti Zach Edwards nicméně přišel na znepokojivou skutečnost: Yandex odesílá veškerá sesbíraná data milionů uživatelů iOS a Androidu přímo do Ruska, přičemž nezáleží na tom, zda služby Yandexu využívají, či nikoli.

Podle něj největší ruská internetová společnost ukryla kusy kódu do celé řady aplikací, které sbírají uživatelská data a odesílají je rovnou na ruské servery. Do aplikací třetích stran se tento kód může dostat skrze vývojářské nástroje – spousta tvůrců aplikací využívá Yandex API AppMetrica, aby získali potřebná analytická data pro následné vylepšování své aplikace. Výměnou za to požaduje Yandex přístup k uživatelským údajům.

Edwardsova tvrzení ověřili pro server The Financial Times čtyři nezávislí experti, kteří se s jeho závěry shodli. Samotný Yandex připustil, že uživatelská data sbírá, nicméně tvrdí, že na jejich základě lze konkrétního uživatele určit jen stěží. S tím ale bezpečnostní experti nesouhlasí.

Mezi aplikacemi, které využívaly API AppMetrica, jsou například hry, komunikační aplikace, nástroje pro sdílení polohy či stovky VPN, přičemž sedm z nich je dokonce specificky určeno pro Ukrajince. Pokud se chcete vyhnout všem aplikacím, které by sledovací kód od Yandexu obsahovaly, máme pro vás špatnou zprávu: podle analytické společnosti Appfigures dosahuje počet instalací těchto aplikací stovek milionů a je tedy velmi obtížné na ně nenarazit.