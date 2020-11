Další generace MacBooků by mohla dostat výrazně vylepšený Touch Bar

Už delší dobu se spekuluje ohledně nových MacBooků, které má Apple představit v příštím roce. Nyní jsme se díky patentovému úřadu dozvěděli o jedné novince, kterou by tyto počítače mohly disponovat. Jedná se o funkci Force Touch u Touch Baru.

První zařízení s technologií Force Touch byly Apple Watch první generace. Díky této funkci rozpoznávaly sílu přítlaku na displej a podle toho také reagovaly. V roce 2015 se připojil MacBook s trackpadem citlivým na tlak a ve stejném roce i iPhone 6S s technologií 3D Touch. Ta se bohužel u dalších generací iPhonu již neobjevila.

Nutno dodat, že technologie Force Touch mezitím zmizela i z chytrých hodinek Apple Watch. Podle patentů Applu to ale vypadá, že se pokusí tuto funkci znovu oživit u nových MacBooků.

Dle patentu podaného v květnu 2019 je zřejmé, že Touch Bar by mohl být doplněn o nové obvody, které budou snímat sílu přítlaku. To by řešilo stížnosti uživatelů na nechtěné dotyky Touch Baru při psaní na klávesnici v těsné blízkosti dotykové plochy.

Jediným zařízením s Touch Barem je aktuálně MacBook Pro a zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom se dotykového proužku mohli dočkat i u MacBooku Air.