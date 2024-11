Czech Space Week 2024 přináší vesmírné novinky, odborné konference i program pro studenty

Největší festival kosmických aktivit v Česku, dnes oficiálně zahájený Czech Space Week, jehož mediálním partnerem je i náš web SMARTmania.cz, slibuje bohatý program zaměřený na široké spektrum zájemců – od zavedených firem přes nové startupy až po studenty a nadšené fanoušky vesmíru. Festival, pořádaný Ministerstvem dopravy, agenturou CzechInvest, planetáriem Praha a dalšími členy Czech Space týmu, potrvá do 10. listopadu. Týden plný událostí představí nejnovější úspěchy českého vesmírného sektoru a přiblíží inovace, které formují kosmické technologie a průmysl.

Festival začal konferencí České uživatelské fórum Copernicus a dálkový průzkum Země, která nabízí účastníkům prezentace odborníků i diskuze o výzvách a příležitostech v oblasti pozorování Země. Slavnostního zahájení festivalu se zúčastnil prezident České republiky Petr Pavel, který k významu kosmických aktivit uvedl: „Průzkum vesmíru a kosmický průmysl jsou přesně tím odvětvím, o kterém jsem přesvědčen, že by mu Česká republika měla věnovat velkou pozornost. Je to oblast s vysoce kvalitními technologiemi, s vysokou přidanou hodnotou a s obrovským potenciálem nejenom pro Českou republiku, ale i pro mezinárodní spolupráci.“

Český vesmírný program již přináší výsledky a je na co navazovat

V tuzemsku nyní působí přes 150 firem a akademických institucí v kosmickém sektoru. Tento počet neustále roste i díky navyšování příspěvků České republiky do Evropské kosmické agentury (ESA), které pro rok 2025 dosáhnou 1,7 miliardy korun.

Podle ministra dopravy Martina Kupky je účast v ESA klíčová: „Členství v ESA umožnilo České republice navázat na dlouholetou práci českých vědců a efektivně přetvořit kosmické aktivity z vědecké oblasti do nového hospodářského odvětví. K využití potenciálu kosmických aktivit je ale nutné jejich rozvoj v Česku zrychlit. Klíčem je vybudování podpůrného systému, který inspiruje a vzdělává mladé talenty, zejména v technických oborech, pro jejich budoucí uplatnění v průmyslu a vědě. A právě tento cíl sleduje dlouhodobý národní projekt Česká cesta do vesmíru.”

Národní projekt Česká cesta do vesmíru se zaměřuje na zvýšení povědomí o českých úspěších a významu kosmických aktivit pro modernizaci našeho hospodářství a rozvoj naší společnosti. Zaměřuje se na vzdělávání v kosmických aktivitách a příležitosti pro žáky, studenty, ale i průmysl a akademický sektor. Mezi jeho cíle patří také snaha o vyslání českého astronauta majora Aleše Svobody, který již zahájil výcvik jako člen záložního týmu astronautů ESA.

„Program Copernicus, který v rámci resortu životního prostředí má od nového roku v gesci Český hydrometeorologický ústav, je pro Česko klíčovým nástrojem v boji proti klimatickým změnám a extrémním jevům. Díky špičkovým datům, která máme nyní k dispozici, můžeme přesněji reagovat na výzvy, jako jsou sucho, povodně nebo znečištění ovzduší. Tento program Evropské unie nám umožňuje efektivněji chránit naše přírodní zdroje a lépe se připravit na budoucnost,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Czech Space Week 2024: od vědy po inspiraci pro ženy ve vesmíru

Program kosmického festivalu následně nabídne i tradiční průmyslové dny Space2Business, které letos přivítají zahraniční odborníky a firmy z Evropy, Severní Ameriky, Izraele a Indie. Akci poctí svou účastí i významní hosté, například bývalý astronaut Andrew Feustel, výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa nebo ředitelka komercializace, průmyslu a obchodu Evropské kosmické agentury (ESA) Geraldine Naja.

„Průmyslové dny nebudou pouze o propojení regionů, ale také o možnosti spolupráce kosmického průmyslu s dalšími odvětvími. Na to se zaměří například panelové diskuze Space for Climate Tech, Space and Defence nebo Space in Mobility. Vedle toho se také znovu spouští projekt ESA Ambassador, který bude mít tuto agendu na starost,” říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

Program zahrnuje celou škálu akcí, včetně každoročního veletrhu pracovních příležitostí pro studenty na akci Příští zastávka vesmír, který proběhne v Brně. Významnou součástí bude také panelová diskuze Space4Women, která má inspirovat mladé ženy ke vstupu do technických a vědeckých oborů.

Součástí festivalu je i řada nových akcí. Astronomický ústav Akademie věd ČR otevře své dveře veřejnosti a inkubátor ESA BIC Czech Republic představí své letošní úspěchy a stávající i nové startupy na akci ESA BIC Launchpad. Novinkou pod hlavičkou ESA BICu je také jeho propojení s Technologickou inkubací. Díky tomu si mohou inkubované startupy sáhnout na větší finanční podporu, která oproti původním 50 000 euro činí čtyřnásobek.