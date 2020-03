Cyklista se omylem stal podezřelým z vloupání. Ukázala na něj historie polohy

Nepříjemné překvapení čekalo v emailové schránce muže z Floridy. Google mu v informačním emailu sděloval, že policie prostřednictvím soudu žádá o vydání dat o jeho účtu a identitě, a pokud tomu právní cestou nezabrání, budou je muset vydat.

Třicetiletý Zachary McCoy podle jednacího čísla zjistil, že je vyšetřován kvůli vloupání do domu 97leté dámy, které se stalo před několika měsíci. Zachary nejen že vloupání nespáchal, ale ani ženu neznal a v jejím domě nikdy nebyl.

Historie polohy může být zrádná

Zachary se tak po poradě s rodiči rozhodl najmout právního zástupce. Ten záhy zjistil, že policie využila typ soudního příkazu, který Googlu (nebo jiné společnosti) ukládá poskytnout orgánům data o poloze uživatelů pohybujících se v inkriminovaný čas na daném místě.

V první fázi jsou tato data anonymizována. Když v nich ale policie odhalí nějakého podezřelého uživatele, může Google požádat o vydání kompletních informací o jeho identitě. A to se právě stalo v případě Zacharyho, který měl tu smůlu, že v daný den kolem domu nebohé stařenky třikrát projel na kole. Tak jako každý jiný den. Google má naštěstí interní pravidlo, že uživatele, o němž policie žádá konkrétní údaje, informuje.

Zacharyho právník u soudu podal návrh na zneplatnění příkazu a zablokování zveřejnění osobních dat jeho klienta. Policie v tuto fázi couvla a návrh na soudní příkaz stáhla. Pozdější osobní setkání vyjasnilo, že Zachary opravdu není podezřelý. Pravého pachatele se nepodařilo najít.

Na celé události je překvapivé především to, že nebýt dobré vůle Googlu, tak Zachary ani neví, že je vyšetřován. I kdyby to navíc věděl, bez právníka, který ho nakonec přišel na tisíce dolarů, by zřejmě nebyl schopen vydání svých dat zabránit.

Nutno však říct, že historii polohy lze v nastavení Google účtu vypnout. Jde sice o užitečný nástroj, ale bohužel musíte počítat s tím, že se pak k vašim datům může dostat i někdo jiný. A to nejen útočník, ale i státní orgány.

Kontroverzní nástroj

Celá praxe používání tohoto nástroje je poměrně kontroverzní záležitostí. Zatímco typický soudní příkaz k prohlídce či jinému úkonu bývá vydán na základě podezření, zde je to naopak. Policie zkrátka Googlu přes soud přikáže vydat data o všech uživatelích v daném místě a v nich až následně hledá případné podezřelé.

Pro policii jde pochopitelně o velmi praktický nástroj, v podstatě mají zpětně zajištěné sledování osob. Není tak překvapivé, že počet těchto soudních příkazů v USA strmě roste. Mezi lety 2017 a 2018 nárůst činil 1 500 %. O rok později počet stoupl o dalších 500 % a trend se zřejmě nezmění.

S počtem vydaných příkazů však také bude růst počet lidí, jejichž údaje budou policii vydány, aniž by něco spáchali. Zacharyho případ totiž není jediný. V minulosti byl medializován například případ muže z Arizony, který byl dokonce obviněn z vraždy. Hlavní roli hrály právě údaje z jeho historie polohy. V tomto případě se však naštěstí později ukázaly další důkazy, díky nimž byl zbaven obvinění.