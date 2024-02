Čtvrt miliardy počítačů příští rok přijde o podporu Windows 10. Google má řešení

Příští rok skončí bezplatná podpora Windows 10

Zhruba čtvrt miliarda počítačů zůstane nechráněná

Google nabízí řešení v podobě vlastní platformy ChromeOS Flex

Nejpoužívanějším desktopovým systémem na světě jsou Windows 10, a to i přes to, že jejich nástupce letos oslaví třetí narozeniny. Tržní podíl Windows 11 roste velmi pomalu, zejména kvůli zvýšeným hardwarovým požadavkům, které vyřazují ze hry i poměrně mladé počítače s výkonnými procesory. Tyto stroje navíc mohou být od příštího roku potenciálně ohrožené, neboť systému Windows 10 skončí v říjnu roku 2025 bezplatná podpora. Google v této situaci vidí velkou příležitost v prosazení vlastního operačního systému ChromeOS Flex, který by mohl na starších strojích Windows 10 nahradit.

ChromeOS Flex jako náhrada Windows 10

Operační systém ChromeOS Flex vznikl v roce 2022, v podstatě se jedná o stejný systém, jaký známe z Chromebooků, avšak s několika klady a zápory. Pozitivní je, že ChromeOS Flex je kompatibilní s velkým množstvím běžných počítačů s Windows (seznam certifikovaných strojů najdete zde), negativem může být pro některé absence obchodu Play a podpory Android aplikací. Google v minulém týdnu vytvořil webovou stránku, na které upozorňuje na blížící se konec podpory Windows 10 a zároveň vyzdvihuje benefity systému ChromeOS Flex, především v podnikovém nasazení.

Systém od Googlu má být bezpečný, energeticky úsporný, uživatelsky přívětivý apod. Firmy by jeho použitím nemusely investovat do nového hardwaru, a zabránily by tak tvorbě dalšího elektroodpadu. Díky vysoké spolehlivosti také mohou počítat se sníženými náklady na IT podporu. Google slibuje i kompatibilitu se stávajícími podnikovými aplikacemi pro Windows, a to díky možnosti jejich streamování.

Co dělat po konci podpory Windows 10?

ChromeOS Flex není určen pouze do firem, ale mohou si jej vyzkoušet i běžní uživatelé. I ti budou příští rok postaveni před otázku, jak s Windows 10 naložit. V zásadě se nabízí pět variant:

používat je i nadále v nezabezpečené podobě

platit si za dodatečnou podporu

přejít na Windows 11 (pokud to hardware umožňuje)

přejít na jiný systém (například Linux nebo ChromeOS Flex)

zakoupit nový počítač s podporovaným operačním systémem.

Toto dilema bude příští rok řešit nemalé množství uživatelů – podle výzkumu agentury Canalys by v říjnu roku 2025 mohlo být na trhu až 240 milionů počítačů s Windows 10.