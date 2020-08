Crew Dragon s astronauty míří zpět na Zem, přistání je plánováno na večer. Jak přenos sledovat?

Pět minut po půl druhé ráno našeho času došlo k odpojení lodi Crew Dragon od ISS. Ta následně absolvovala sérii zážehů, pomocí nichž se pomalu a bezpečně vzdálila od Mezinárodní vesmírné stanice. Nyní astronauti Douglas Hurley a Robert Behnken míří zpět k Zemi, což jim bude trvat ještě několik hodin.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.

Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU

— NASA (@NASA) August 2, 2020