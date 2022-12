Co sledovat o Vánocích? Tipy na tradiční i netradiční filmy pro malé a velké diváky

Proč se dívat na lineární vysílání, když máme k dispozici streamovací služby?

V našich tipech nechybí vánoční filmy, komedie či akční snímky pro dospělé

Poradíme, co sledovat na všech hlavních službách dostupných v ČR

Sledování filmů a pohádek k Vánocům neodmyslitelně patří. Pokud jste ale již unavení „tradiční“ nabídkou televizních stranic, které opakují každé Vánoce pořád to samé dokola, není nic jednoduššího, než si na streamovacích platformách najít nějakou alternativu. Jenže zorientovat se v obřích katalozích není úplně snadné. Proto vám přinášíme tipy na sváteční filmy pro malé i velké, které se ale nemusí vždy týkat Vánoc.

Netflix

Katalog Netflixu obsahuje celou řadu klasických českých snímků, takže je rozhodně z čeho vybírat. Pustit si můžete například nestárnoucí klasiku Pelíšky (ČSFD: 91 %) režiséra Jana Hřebejka. Mezi klasiky vánočních filmů lze počítat také hraný film Grinch (ČSFD: 61 %) Rona Howarda, kde hlavní roli zeleného mrzouta ztvárnil geniální kanadský komik Jim Carrey. Chybu neuděláte ani zvolením komediálního snímku Čtvery Vánoce (ČSFD: 55 %).

Pelíšky (1998) - Trailer

Watch this video on YouTube

HBO Max

Na službě populární filmové stanice v loňském roce zakotvil povedený snímek 8bitové Vánoce (ČSFD: 60 %) s Neilem Patrickem Harrisem v hlavní roli, který potěší především všechny odrostlejší hráče. K navození té správné vánoční atmosféry může pomoci také krátký snímek Vánoce v Bradavicích: oheň u krbu, který se skvěle hodí například jako kulisa k rozbalování dárků. Dospělejší publikum jistě nepohrdne povedeným akčním snímkem Nepřítel před branami (ČSFD: 82 %), který sice s Vánoci nemá mnoho společného, ale aspoň sněhu je v něm spousta.

Disney+

Ačkoli sám představitel hlavní role Bruce Willis oficiálně vystoupil proti označení Smrtonosné pasti (ČSFD: 89 %) jakožto vánočního filmu, pro mnoho z nás se jedná o klasiku. Ani Ukradené Vánoce od Tima Burtona (ČSFD: 84 %) nejsou špatná volba, pakliže si potrpíte na skvělé animované snímky v ponurém stylu. Nestárnoucí klasikou je také Sám doma (ČSFD: 86 %) s Macaulay Culkinem v hlavní roli.

Amazon Prime Video

Streamovací platforma od Amazonu není u nás tolik rozšířená, přesto má vánočním divákům co nabídnout. Za zmínku stojí například Tvoje, nebo moje Vánoce? (ČSFD: 59 %) o jedné netradiční sváteční výměně, nestárnoucí klasika v podobě Návratu do budoucnosti (ČSFD: 89 %) nebo druhý díl ikonické komedie Eddieho Murphyho a Arsenio Halla Cesta do Ameriky 2 (ČSFD: 43 %).

Apple TV+

Služba od Applu má pověst videotéky pro fajnšmekry, avšak snímky pro navození té správné vánoční atmosféry má ve svém katalogu také. Opomenout nelze kupříkladu vánoční muzikál s Willem Ferrelem Spirited (ČSFD: 62 %), televizní pořad se skvělou zpěvačkou a autorkou nejznámějšího vánočního hitu Mariah Carey a kouzelné Vánoce (ČSFD: 46 %) nebo vánoční speciál K Vánocům chci psa, Charlie Browne (ČSFD: 73 %) určený těm nejmenším.

Vánoční kameňák (2015) HD trailer

Watch this video on YouTube

Voyo

Bylo by hříchem zapomenout na českou službu Voyo. Ta nabízí především počiny z tuzemské produkce, které nikde jinde nenajdete. Odlehčit atmosféru jistě pomůže Vánoční kameňák (ČSFD: 15 %), dospělé diváky ale může zaujmout také Dívka ve vlaku (ČSFD: 66 %) natočená podle úspěšné knižní předlohy nebo nestárnoucí francouzská komedie Drž hubu! (ČSFD: 84 %) s Jeanem Reno a Gérardem Depardieu v hlavních rolích.

Máte nějaké vlastní tipy na vánoční filmy? Podělte se i s ostatními v komentářích! :-)