Chytrá asistentka Alexa je někdy možná až příliš horlivá, pokud jde o doporučení konverzačních témat

Několika uživatelům začala nabízet odpověď na dotaz, co dělat se zbytkem drog

Podle Amazonu jde o ojedinělé chyby, které promptně odstraňuje

Chytří asistenti jako Siri, Assistant či Alexa jsou tady od toho, aby nám pokud možno co nejvíce usnadňovali život. Díky tomu, že se neustále učí, mohou do určité míry předvídat, co bychom po nich asi mohli chtít ještě dříve, než svůj dotaz vyslovíme. Ne vždy se ale tyto chytré predikce zvládnou trefit, což může vyústit v humorné situace. Někteří majitelé zařízení Amazon Echo Show s chytrou asistentkou Alexou začali hlásit poměrně nepříjemnou zkušenost, když je jejich chytré displeje začaly ptát na dotazy týkající se drog.

Pokud nevíte, co dělat se zbytky pervitinu, Alexa vám poradí

Uživatel Redditu s přezdívkou Guitar_Scary byl zaskočen, když jeho Amazon Echo zobrazila návrh na dotaz „Co dělat se zbytky pervitinu?“, kterou se Alexa snažila podnítit konverzaci. Uživatel nenabídl další podrobnosti o tom, jak k tomuto návrhu došlo, avšak není to však poprvé, co se tento návrh objevil. Uživatel s přezdívkou pistol_pete724 tvrdí, že podobnou nabídku obdržel již dříve v letošním roce, nicméně displej s tímto návrhem se mu nepodařilo vyfotit.

Alexa v zařízeních Amazon Echo často zobrazuje tipy na funkce, které by mohly být pro zákazníky užitečné. Ačkoli tyto nápovědy mohou být dobře míněné a mají uživatele podnítit k objevování nových funkcí, často zákazníky spíše iritují. Zdá se, že neexistuje snadný způsob, jak tyto návrhy zcela vypnout, ačkoli existují řešení, která mohou pomoci snížit četnost takových návrhů. K tomuto podivnému doporučení se vyjádřil také samotný Amazon:

„Alexa je navržena tak, aby poskytovala přesné, vhodné a užitečné informace. Jednalo se o nešťastné chyby, které jsme ihned, jakmile jsme na ně byli upozorněni, opravili. Neustále kontrolujeme a vylepšujeme systémy, které používáme k odhalování a blokování nevhodného obsahu, a máme týmy, které se věnují tomu, aby podobným situacím v budoucnu předcházely,“ stojí v prohlášení. Patrně nejjednodušším způsobem, jak těmto nedopatřením předcházet, by byla možnost nechat zcela na uživateli, zda vám bude Alexa zobrazovat své návrhy, či nikoli.