Clubhouse zamířil na desktop. Škoda, že s křížkem po funuse

Sociální síť Clubhouse způsobila v loňském roce pořádný poprask – v době, kdy zažívala vrchol pandemie koronaviru, zaznamenal nový formát „audio konferencí“ značný úspěch, který přiživila omezená dostupnost skrze pozvánky. Z exkluzivity se nicméně časem stala přítěž, když konkurenční platformy začaly představovat svoje verze audio místností a vzaly nadějné sociální síti vítr z plachet.

Když poté Clubhouse přišel oficiálně na Android, nebyla to taková sláva, jak tvůrci čekali. Zrušení systému pozvánek pak přišlo relativně pozdě, když už své „roomky“ měl v provozu Twitter, Facebook či Spotify. Nyní Clubhouse umožní uživatelům připojovat se skrze webové rozhraní, a to nejen pro registrované uživatele, ale také pro širokou veřejnost. Pokud vstoupíte do místnosti jako neregistrovaný, nebudete se pochopitelně moci zapojit do konverzace. I tak je ale přístupnost místností pouze skrze odkaz pro Clubhouse velkou novinkou.

today we're introducing an easy new way to spread the word about great rooms. It's called…drumroll….SHARING! we invented this and nobody has thought of it before.

even better, when you share, people now have the option to listen on desktop – no login required 😇 pic.twitter.com/Gw2rFkMQcs

— Clubhouse (@Clubhouse) January 6, 2022