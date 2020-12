Chytré hodinky Amazfit GTS 2 mini: stejné funkce v menším těle

Značka Amazfit, která patří čínské společnosti Huawei Technology, je u nás známá především díky své nositelné elektronice. Nejznámější jsou jednoznačně její chytré hodinky, které se nově rozrůstají o dva nové přírůstky.

Amazfit GTS 2 mini: staré známé hodinky v menším balení

V září byly představeny hodinky Amazfit GTS 2, nyní přichází jejich zmenšená verze. Výrobce se snažil nezasahovat do žádných funkcí, pouze použil menší tělo a do něj vsadil menší 1,55“ obrazovku a akumulátor s menší kapacitou 220 mAh. Výdrž by však neměla být ovlivněna, Amazfit slibuje 14 dní při běžném používání nebo 7 dní při zápřahu, např. využívání interní GPS.

Zobrazovač je typu AMOLED a pyšní se rozlišením 348 × 442 pixelů. Hodinky jsou voděodolné do 5 ATM a zvládají klasický monitoring sportovních a zdravotních aktivit včetně spánku. Ve výbavě je několik senzorů, nadstandardně zejména snímač okysličení krve a NFC pro mobilní platby. Nechybí ani interní 4GB paměť pro ukládání hudby.

Amazfit GTS 2 mini půjdou do prodeje v černé, zelené a růžové barvě, cena je stanovena na 699 CNY (asi 2 400 korun bez DPH).

Amazfit Pop Pro: základ s GPS

Druhými představenými hodinkami jsou Amazfit Pop Pro, které lze již nějakou dobu zakoupit v Indii pod označením Amazfit Bip U. Hodinky mají obdélníkový 1,43“ displej typu LCD, jsou voděodolné do 5 ATM a zvládnou měřit až 60 sportů, které umí monitorovat i s pomocí GPS. 225mAh baterie má hodinky udržet naživu až 9 dní.

Amazfit Pop Pro půjdou do prodeje v Číně 10. prosince, hodinky budou dostupné v černé, zelené a růžové barvě. Cena hodinek v Číně činí 399 CNY (asi 1 400 korun bez DPH).