Chystá se jarní premiéra nových počítačů Surface? Leccos tomu nasvědčuje

Microsoft loni na podzim představil spoustu zařízení z rodiny Surface, přičemž kromě zbrusu nových produktů provedl i upgrade vybraných stávajících modelů. Omlazení se netýkalo všech produktů v nabídce, některé na svoji dávku vylepšení ještě čekají. Podle nejnovějších spekulací by se minimálně Surface Book a Surface Go mohly dočkat již brzy.

Nové Surfacy ještě letos na jaře?

Tvrdí to servery WindowsCentral a WinFuture.de odvolávající se na uniklé výpisy zařízení pro maloobchodníky, které by měly být normálně očím veřejnosti skryté.

Zatímco jeden z výpisů ukazuje pouze zástupné názvy Surface Project T, Project U a Project V, druhý je o něco podrobnější.

Dočkat bychom se měli zejména nového Surface Booku 3 ve variantách s 13,5″ a 15″ displejem, přičemž jeho výbava by měla zahrnovat procesory Intel Core i5 a i7 desáté generace (10210u a 10510u), až 32 GB RAM a 1TB SSD. U vyšších výbav lze počítat i s dedikovanou grafickou kartou NVidia Quatro GPU. Ceny menšího Surface Booku 3 se podle zvolené velikosti a konfigurace bude pohybovat zhruba mezi 2000 – 4 300 eury (asi 54 – 116 tisíc korun).

V přípravě je i Surface Go 2, který má být prakticky stejný jako jeho předchůdce, ovšem s upgradovanými vnitřnostmi – v nejvyšší konfiguraci máme dostat dvoujádrový procesor Intel Core m3-8100Y s 8 GB RAM, 256GB úložištěm a LTE konektivitou. Surface Go 2 má má jít do prodeje za cenu 500 – 1000 EUR (asi 13 500 – 27 tisíc korun).

Surface Go 2 se před nedávnem objevil s kódovým označením EV2 i v benchmarku GeekBench, a hlavně v databázi americké certifikační autority FCC, což opět potvrzuje domněnku, že premiéra je na spadnutí.

Kromě počítačů by měl Microsoft uvést i nové příslušenství v podobě inovované dokovací stanice Surface Dock.