Chyba ve Windows 10 způsobuje snížení grafického výkonu. Víme, jak ji odstranit

Někteří hráči v poslední době na různých fórech reportují, že Herní režim ve Windows 10 má negativní vliv na herní výkon některých grafických karet. Konkrétně podle nich režim „zlobí“ na kartách AMD i Nvidie, jako je Radeon RX 5700 XT, RX 480 a R9 290 nebo GTX 980 a GTX 1080 Ti.

Hráči konkrétně zaznamenávají u populárních her jako Call of Duty: Warzone (a dalších titulů této řady), League of Legends nebo Destiny 2 náhlý propad snímkové frekvence, chvilková „zamrznutí“ a další plynulost hraní narušující projevy.

V tuto chvíli není jasné, jak Herní režim, který má jinak zajišťovat lepší herní výkon a stabilitu (tím, že systém jim alokuje více prostředků), potíže způsobuje. Divize AMD pro grafické karty Radeon Technologies Group nicméně ústy svého zaměstnance sdělila, že její inženýři se problémem zabývají. Zástupci Nvidie ani Microsoftu se k věci zatím nevyjádřili.

Řešení? Dočasně režim vypněte

Problém pravděpodobně souvisí s určitými ovladači nebo aktualizacemi systému, takže by k jeho vyřešení měl stačit jednoduchý softwarový update. Než se tak (doufejme) stane, z preventivních důvodů doporučujeme Herní režim vypnout (prostřednictvím nabídky Nastavení – Hraní – Herní režim).