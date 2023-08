Chrome pro iOS dostane skvělou novinku, okoukal ji od Safari

Jedničkou mezi prohlížeči je bezesporu Chrome od Googlu, a to ať na desktopu, tak i v případě chytrých telefonů. Ne všechny funkce a vychytávky jsou ale v jeho případě dokonalé. Někdy přijde se zajímavým zlepšovákem také konkurence, od které bychom to rozhodně nečekali a i ta může donutit lídra k tomu, aby změnil své zažité zvyklosti. Řeč je v tomto případě o adresním řádku.

Ten se v případě Chrome dlouhodobě nachází v horní části prohlížeče, stejně jako je tomu u verze pro počítače. Zatímco ale na desktopu není až takový problém rychle dojet kurzorem prakticky kamkoli, v případě mobilních zařízení s větší úhlopříčkou už to tak pohodlné není, obzvláště pokud zařízení používáte jednou rukou. Mnohem pohodlnější volbou pro umístění adresního řádku je tak ve spodní části, kde máte vše podstatné na dosah palce.

Google Chrome for iOS updated with Bottom Omnibox Setting. It was just added to the Testflight version of Chrome for iOS.

