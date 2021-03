Chlapík z legendární reklamy od Applu se vrací. Tentokrát si ale tropí legraci z MacBooku

Společnost Intel najala herce Justina Longa, kterého si technologičtí nadšenci jistě budou pamatovat jako chlapíka z reklamní kampaně „I’m a Mac, and I’m PC“, v níž si střihnul roli zařízení od Applu. Nyní se však karta obrátila. „Skutečný chlapík Justin“ tentokrát vystupuje v roli nezaujatého zastánce PC. Na MacBooku od Applu nenechá „suchou nitku“ a v jednotlivých spotech si dělá legraci z dotykové plošky, chybějící podpory více monitorů u čipsetu M1 či jednotvárného barevného provedení, které označuje za „šedé a šedivější“.

„Vždyť na tom Macu nikdo nehraje“

V jednom z reklamních spotů se dokonce podivuje nad absencí dotykového displeje u MacBooku. Zatímco u PC si můžete jednoduše pořídit některý z modelů 2v1, v případě Applu musíte navíc investovat ještě do tabletu, klávesnice, stylusu a donglu, abyste se zařízením s Intelem vůbec vyrovnali. V další upoutávce se pak zamýšlí třeba nad tím, že „na Macu přece vůbec nikdo nehraje [počítačové hry]“.

Justin Gets Real: 2-in-1 Flexibility | Intel

Návrat ikonické dvojice

Návrat Justina Longa přichází pouze několik měsíců poté, co Apple do jedné ze svých upoutávek angažoval jiného navrátilce Johna Hodgmana, který si zopakoval roli zarytého fanouška počítačů ze stejné reklamní kampaně „I’m a Mac, and I’m a PC“. Hodgman se nicméně objevil pouze na tiskové konferenci při příležitosti představení čipsetu M1. V tomto ohledu zašel Intel ještě o kus dále.

Justin Gets Real: Having Choices | Intel

Konkurence pro M1?

Nutno podotknout, že na marketingovou bitvu se Intel vyzbrojil poctivě, stále nicméně čekáme na představení čipsetu, který by se co do výkonu mohl s Applem poměřovat. Podle nového šéfa Intelu Pata Gelsingera se však společnost v budoucnu musí pokusit svého jablečného konkurenta překonat.

Níže můžete zavzpomínat na legendární reklamní kampaň od Applu.