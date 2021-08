Česká pošta nově doručí balíky z Wishe, navíc bez cla a DPH

Česká pošta nemá zrovna nejlepší pověst, pokud jde o doručování balíků. Příběhy o ztracených zásilkách či problémech se zastižením jsou dnes již takřka legendární. To nicméně nebrání státnímu podniku v tom, aby se snažil své služby vylepšovat. Jedním ze vstřícných kroků bylo loňské navázání spolupráce s čínským gigantem Aliexpress, které mělo za cíl zrychlit doručování balíčků z Číny.

Dalším populární internetovou tržnicí, kde Češi rádi nakupují, je platforma Wish, se kterou Česká pošta nově zahájila spolupráci. Při doručení prostřednictvím České pošty budou mít zákazníci jistotu, že ze zásilky nebudou muset dodatečně platit DPH nebo clo, protože zásilky budou předem propuštěny do volného oběhu v rámci EU.

Pro zákazníky se při nákupech nic nemění, postup zadávání objednávek přes portál Wish zůstává stejný. Největší výhodou doručení balíku Českou poštou je, že své objednané zásilky nebudou muset danit balíky do 22 euro (cca 560 korun), protože to za ně včetně příslušné administrativy vyřídí právě Wish. Jak bude vypadat doručování v praxi se nicméně teprve uvidí.