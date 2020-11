Češi válcují KickStarter unikátními hybridními hodinkami s e-ink displejem

Tradiční výrobci hodinek to v současnosti nemají vůbec lehké, konkurencí jsou jim technologické společnosti, které vám na zápěstí dodají nejen ukazatel času, ale také hromadu dalších funkcí, pro které byste jinak museli sahat do kapsy pro smartphone. Český výrobce hodinek Leitners se tímto trendem nenechal zviklat a představil hybridní hodinky Ad Maiora, s nimiž se pokouší dobýt KickStarter. A zatím se mu to daří více než dobře.

Původního cíle 30 000 euro firma dosáhla během 24 minut a během prvních 24 hodin se jim podařilo získat částku 100 000 eur. K dnešnímu dni mají více než 355 zákazníků a celková podpora přesáhla 160 000 euro. Díky tomu se projekt řadí k nejúspěšnějším crowdfundingovým kampaním v České republice.

Leitners Ad Maiora: elegantní a přitom chytré hodinky

Hodinky Ad Maiora jsou na první pohled elegantním zařízením, kterému byste chytré funkce ani nepřisuzovali. Tělo je vyrobeno z nerezové oceli, sklo je safírové, řemínky si můžete připojit kovové, kožené nebo pryžové. Pásek si můžete vybrat přímo u Leitners, nebo připojíte svůj vlastní, osička má šířku 22 milimetrů. Diametr hodinek je 42 milimetrů, hloubka pak 12,6 mm, výrobce slibuje voděodolnost až do 100 metrů.

Leitners Hybrid Smartwatch - The Future of Automatic Watches (Kickstarter Promo)

Ovládání hodinek zajišťuje dvojice tlačítek a otočná korunka na pravé straně, a také otočná luneta obepínající ciferník. Tu si můžete vybrat rovnou ve dvou provedeních (hladká, vroubkovaná), stejně tak si můžete zvolit, zda chcete lunetu a tělo hodinek černé, či stříbrné. Zvolit si také můžete barvu ciferníku.

Nepřestávají ukazovat čas

Oproti nedávno recenzovaným Withings ScanWatch volí hodinky od Leitners mírně odlišnou cestu – nemají tolik zdravotních funkcí, zato se chlubí v podstatě nekonečnou výdrží. Čas totiž není řízen digitálně, ale hodinkovým strojkem Miyota 9039, který se natahuje prostými pohyby ruky. V klidovém režimu pak hodinky vydrží ukazovat přesný čas až 42 hodin.

Nyní se pojďme podívat na přídavné funkce, které zobrazuje velký e-ink displej vyplňující celý prostor pod ručikami. Jeho výhodou, že spotřebovává energii pouze při překreslování obsahu, avšak zřejmě kvůli nízké kapacitě akumulátoru je výdrž chytrých funkcí pouze 1 týden. O dobíjení se stará nabíječka zakončená USB-C konektorem.

Na displeji ve výchozím stavu vidíte digitální čas a datum, zobrazit si dále můžete stopky, odpočet, světový čas a budíky. Z chytrých funkcí pak jmenujme:

notifikace z telefonu a náhledy zpráv

sledování sportovních aktivit včetně ukazatele výšky a přesného trackování s pomocí GPS

sledování spánku

ukazatel plnění denních cílů

monitoring srdeční frekvence a okysličení krve

ovládání hudebního přehrávače a fotoaparátu ve smartphonu

Cena a dostupnost

Dá se tak předpokládat, že hodinky půjdou do masové produkce, přičemž k prvním šťastlivcům by se měly dostat v polovině příštího roku. Výrobce počítá s prodejní cenou 1 100 EUR (asi 29 200 korun), avšak v rámci KickStarterové kampaně je můžete získat už za 469 EUR (asi 12 500 korun).