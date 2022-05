Cena cenzury? Ve válce i míru příliš velká, říká ex-hackerka koučující válečné žurnalisty, jež vystoupí na WebExpo

Elon Musk kupuje Twitter a budoucnost svobody slova je ze dne na den tématem globální diskuse. Válka na Ukrajině ukázala důležitost i potenciál kybernetické bezpečnosti. Svět se ocitá v extrémně zajímavém bodu a my všichni jsme toho součástí. Ať už vás láká být u nejžhavějších trendů ze světa technologií či s nimi pracujete, nebo prostě milujete, když někdo pořádně challenguje váš mozek, nezapomeňte si do kalendáře zapsat červnové WebExpo, které se uskuteční v pražské Lucerně.

Budoucnost svobody slova je hodně o bezpečí, ať už Musk chce nebo ne

Jak se svoboda slova dotýká každého z nás ukáže bezpečnostní researcherka Runa Sandvik. Ta svou neobvyklou kariéru odstartovala jako teenagerka. „Hacking je nekonečná skládačka: co počítač umí, neumí a co původně dělat vůbec neměl, ale díky mé intervenci teď dokáže,” prozrazuje řečnice. Zkušenosti zúročuje posledních 10 let na ochranu diverzity médií. Lídry jako The New York Times učí stavět technologie, které novinářům, jejich zdrojům a dalším rizikovým skupinám umožní psát bez cenzury, aniž by je to dostalo do nebezpečí.

Na prknech WebExpa pak Runa vystoupí se zkušenostmi ze své poslední štace v Rádiu Svobodná Evropa, kde řeší aktuální výzvy válečné novinařiny. V kybernetické válce nebyly svoboda slova i bezpeční jednotlivců nikdy tak důležité jako nyní. Úvodní přednáška WebExpa se tak týká každého, ať už jste firma, vývojář, skrytý filozof nebo prostě člověk, kterému se poslední měsíce honí hlavou spousta otázek, a ocení férové odpovědi.

Jak málo stačí k bezpečnostnímu selhání? Jeden commit

Poprvé se v Česku představí také Daniel Cuthbert, respektovaný spoluautor standardů pro testování bezpečnosti OWASP. Ten se kyberbezpečnostní zabývá neuvěřitelných 24 let. „Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, svou prací v technologiích ovlivňujeme tisícovky až miliardy uživatelů. Stačí jeden špatný commit nebo chyba v UX a je ohrožena bezpečnost celého webu či produktu,” vysvětluje CEO WebExpo Šárka Štrossová a připomíná workshop. Během něj si vývojáři pod Cuthbertovým vedením ozkouší, jak kyberbezpečnost přirozeně aplikovat do CI/CD metodiky vývoje. Philip Bonhard z britské banky Lloyds pak ukáže, že selhání může být až geniálně úmyslné. Vystoupí totiž s tématem podvodná identita, kterou popularizovaly pořady jako Tinder Swindler či Inventing Anna.

„Když si dnes s kýmkoli píšete, ať už soukromě nebo pracovně, jak moc si můžete být jistí, že je to on?” ptá se Bonhard řečnicky. Ať už jste zmíněné snímky viděli nebo se teprve chystáte, buďte připraveni na dechberoucí talk. V návaznosti pak Lutz Schmitt odtajní, proč někteří lidé nemají problém o sobě veřejně sdílet první poslední (včetně intimních videí!), zatímco jiní si bedlivě střeží soukromí

Gamifikace Večerníčku, World of Tanks či sázení v esportu. Na třech stagích Lucerny si vybere každý

Z českých spíkrů se můžete těšit na Evu Pavlíkovou z Česko.Digital, která na příkladu Ukrajiny ukáže potenciál expertního dobrovolnictví. Prokop Simon z esportové platformy Oddin.gg zase otevře úplně jinou sféru – svět matematických predikčních modelů ve sportovních utkáních počítačových her. Od spoluzakladatele nástroje pro designéry Adobe XD Tomáše Krchy se dozvíme, jak z hlediska product developmentu buduje „Zoom budoucnosti” –⁠ Around, a spoluzakladatel raketově rostoucího startupu NFTScoring Adam Zvada probere jak cestu do Y Combinatoru, tak inovativní technologii, kterou staví. Ujít si nenechte přednášky Kristiny Volné o gamifikaci Večerníčku a Prabashe Seneviratne o tvorbě UI dnes fenomenální hry World of Tanks.

WebExpo se koná 10.–12. června

První dva dny představí WebExpo v prostorách podmanivé Lucerny celkem 90 spíkrů a mentorů. Po celou dobu konference budou probíhat mentors hours a diskuze u kulatého stolu. Třetí den konference čekají účastníky praktické premium workshopy a nouze nebude ani o afterparty. Vstupenky zakoupíte zde.