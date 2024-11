Čekáte na druhou generaci sluchátek AirPods Max? Dorazit mají až za několik let

Sluchátka AirPods Max se letos v září dočkala drobného upgradu

Na plnohodnotnou druhou generaci si údajně počkáme několik let

Rozhodně se ale nedá říci, že není co upgradovat

Sluchátka AirPods Max jsou tu s námi již čtyři roky, ovšem zatím stále existují ve své první generaci. Zatímco většinu ostatních produktů (včetně sluchátek) Apple provádí generační obměnu častěji, u AirPods Max letos sáhl pouze k výměně původního Lightning konektoru za univerzálnější USB-C a k přidání několika barevných variant. Vše ostatní zůstalo při starém, a podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg, tomu tak má být i v příštích letech.

Na AirPods Max 2 v dohledné době nečekejte

Pokud máte na AirPods Max zálusk, ale vyčkáváte až na druhou generaci, musíme vás zklamat. Mark Gurman je přesvědčen o tom, že prodeje těchto sluchátek nejsou natolik velké, aby ospravedlnily utrácení do jejich dalšího vývoje. Současný model bude údajně prodáván ještě dlouho, na uvedení druhé generace prý klidně můžeme čekat i několik let.

I když jsou prodeje AirPods Max slabší, Apple prý zatím nemá důvody k jejich úplnému zrušení – v luxusních posilovnách v Los Angeles nebo New Yorku je prý vidět, že pro tento produkt stále existuje trh, a to i navzdory vysoké ceně a technologické zastaralosti.

Existuje hned několik oblastí, kde by si současná generace AirPods Max zasloužila vylepšit. Potenciální zájemci by určitě nepohrdli adaptivním a bezztrátovým zvukem, modernější konektivitou, detekcí konverzací, novějším a efektivnějším čipem H2, nebo rozumněji řešeným pouzdrem pro přenášení.

Pokud by chtěl Apple u současných AirPods Max alespoň trochu posílit prodej, mohl by sáhnout ke snížení ceny, to však v Cupertinu dělají velmi neradi. AirPods Max tak v e-shopu Applu stále koupíte za původních 14 490 korun.