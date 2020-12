Čeká nás rok ohebných displejů? Skládací novinky ukáže Xiaomi, Oppo a dokonce i Google

V letošním roce byl ve světě smartphonů s ohebným displejem nejaktivnější Samsung, od ostatních značek jsme se dočkali spíše jen patentových přihlášek, renderů, u některých i funkčních prototypů. Příští rok by měl být na ohebné novinky o poznání bohatší, což potvrzuje i uznávaný analytik Ross Young z DisplaySearch.

Podle jeho informací by měl příští přinést spoustu ohebných novinek, a to od většiny značek v první pětce největších výrobců smartphonů. Hned 4 ohebné novinky mají přijít od čínského trojlístku značek Oppo, Vivo a Xiaomi, minimálně tři ohebných telefonů se dočkáme od Samsungu. Korejský gigant má v příštím roce odhalit nástupce letošních modelů Galaxy Z Flip a Z Fold 2, kromě toho se máme dočkat „levného“ ohebného véčka Galaxy Z Flip Lite. Mezi výrobce ohebných telefonů se má v příštím roce zařadit i Google, který podle Rosse Younga chystá jeden ohebný smartphone.

Second half of 2021 is going to be really exciting for foldable smartphones. At least 3 models from Samsung, 4 models from Oppo, Vivo and Xiaomi and 1 model from Google…BTW, no Z Fold Lite – Z Flip Lite. Specs for all are in our latest Foldable Report.

— Ross Young (@DSCCRoss) December 10, 2020