Budoucnost hraní je za dveřmi. Sony tento týden odhalí hry pro PlayStation 5

V minulém týdnu měla proběhnout online akce Sony určená zejména pro fanoušky konzolového hraní. Japonská firma chtěla ukázat první hry pro připravovaný PlayStation 5, avšak kvůli nepokojům v USA vyvolaných smrtí George Floyda byla akce odložena na neurčito. Nyní byl oficiálně oznámen náhradní termín.

Pokud vás budoucnost konzolového hraní zajímá, uložte si do kalendáře datum 11. června, 21:00 našeho času. V tuto hodinu začne Sony na vybraných kanálech vysílat streamy z nových her pro konzoli PlayStation 5, dokonce se spekuluje, že by mohla být poodhalena i samotná konzole. Pro maximálně autentický zážitek doporučuje Sony silné internetové připojení – stream akce bude dostupný ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za vteřinu, přičemž pro dokonalý audiovizuální zážitek je vhodné mít na hlavě nasazená sluchátka.