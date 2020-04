Budoucnost chytrých hodinek? Vědci mají ohebnou solární baterii s vysokou účinností

Chytré hodinky na solární energii by se za pár let mohly stát praktickou vychytávkou. Výzkumníkům se podařilo vyvinout ohebný solární článek, který by se dal v budoucnu využít v nositelné elektronice. Je desetkrát tenčí (0,3 mikrometrů) než lidský vlas a dostatečně lehký na to, abyste jej mohli bez obav položit na květinu. Hlavně je však přiměřeně výkonný (9,9 W na gram), aby dokázal udržet v chodu plnohodnotné chytré hodinky.

Minimální degradace

Nová technologie by navíc mohla být účinnější než běžné baterie. Testy naznačují, že po 4700 hodinách provozu degraduje o pouhých 4,8 procent. Solární článek by díky tomu mohl vydržet až 20 000 hodin v provozu, aniž by výrazně poklesla jeho kapacita. Podle výzkumníku by minimální trvanlivost článku měla přesáhnout 11 let.

Vysoká účinnost

Úkolem bylo vyvinout „mechanicky robustní“ materiál pohlcující světlo, který při přeměně energie dosáhne jedné z nejvyšších účinnosti napříč všemi současnými články. Výzkumníkům se nakonec podařilo dosáhnout účinnosti kolem 13 %, což je sice v porovnání s konvenčními solárními články (více než 20 %) o něco méně, avšak pro napájení chytrých hodinek by to mělo stačit. Novou baterii lze navíc poměrně snadno vyrobit.

S využitím v komerční sféře se sice počítá, ale podobné vynálezy bývají ve vývoji zpravidla dlouhé roky, než se podaří vyladit nedokonalosti a přijít s vhodným způsobem implementace. Jednoho dne bychom se však mohli dočkat tenkých hodinek s dlouhou životností baterie, což zní velmi lákavě.