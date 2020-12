Bude se Samsung Galaxy Z Fold 3 ohýbat nadvakrát? Patentová přihláška odhaluje nové detaily

V příštím roce bychom se měli dočkat spousty ohebných smartphonů od většiny předních značek, přičemž chybět nebudou ani zástupci od Samsungu. Korejský výrobce má před ostatními poměrně značný technologický náskok a od příští generace jeho ohebných telefonů můžeme očekávat další posun kupředu. Jak by mohl vypadat pokračovatel Galaxy Z Fold 3, odhalují následující rendery od Pigtou a xleaks.

Samsung Galaxy Z Fold 3 by se mohl ohýbat nadvakrát

Nejedná se o žádný únik, ale o neoficiální rendery založené na obrázcích z patentové přihlášky, kterou si Samsung nechal zaregistrovat dříve v tomto roce v USA. Samsung uvažuje o dvou variantách, přičemž obě dvě by měly nabídnout ohnutí displeje na dvou místech.

Samsung Galaxy Z Fold 3 Dual-fold and Tri-fold (based on US patent)

U prvního modelu Samsung zvažuje výraznou obměnu form-faktoru; telefon by měl mít v zavřeném stavu tvar čtverce, otevřením levého a pravého křídla by se pak proměnil v obdélník. Ohebný displej by se měl nacházet uvnitř, zatímco na vnější straně bychom měli najít sestavu fotoaparátů (levé křídlo) a venkovní displej (pravé křídlo). Jak velké by měly jednotlivé displeje být, zatím netušíme.

Druhá zvažovaná varianta vypadá podobně jako současný Galaxy Z Fold 2 s tím, ovšem s jedním dodatečným křídlem. Díky tomu má mít telefon v rozbalením stavu praktičtější obdélníkový tvar, v zavřeném by pak měl vypadat jako dnešní Fold, kvůli třetímu křídlu ale zřejmě s větší tloušťkou.

Zda se některý z těchto konceptů dočká realizace, je v tuto chvíli neznámé. Počítat však můžeme s tím, že Galaxy Z Fold 3 dostane podporu stylusu S Pen.