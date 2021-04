Bude se Galaxy Fold 3 ohýbat nadvakrát? Parametry displejů leccos naznačují

Letošní rok přinese velké množství nových ohebných smartphonů. Premiéru už za sebou mají smartphony Huawei Mate X2 a Xiaomi Mi Mix Fold, v průběhu roku přidají další kousky značky Samsung, Google, Oppo a vivo. Před nedávnem o nich informoval Ross Young, jeho informace nyní doplňuje následující tabulka od leakera @chunvn8888.

Except the Z Fold3 outer screen size which I haven't heard just yet, rest are match perfectly with what I heard and leaked (refering to the Z phones, and I haven't heard anything about OPPO/vivo foldable phones) pic.twitter.com/na9lbbtzs8

— CEO of Chun Corp (Tet forever) (@chunvn8888) April 6, 2021