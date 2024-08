Bojíte se rádi? Epic Store rozdává zdarma hororovou pecku The Callisto Protocol

Epic Games Store pokračuje v rozdávání her pro PC – tentokrát si můžete do své knihovničky přidat třeba hororovou akci The Callisto Protocol

Hra, za kterou stojí tvůrce značky Dead Space, vyšla poměrně nedávno, na konci roku 2022, takže se stále prodává za cca 1500 korun

K dispozici je také hra Gigantic: Rampage Edition, která svou hratelností připomíná třeba Dotu nebo League of Legends

Tim Sweeney, ředitel společnosti Epic Games, se před nedávnem nechal slyšet, že investice do časově exkluzivních titulů nebyly správnou cestou, zatímco rozdávání her zdarma je pro Epic Games Store „hotový zázrak“. Zdá se tak, že v této iniciativě bude herní společnost i nadále pokračovat. Aktuálně se mohou radovat především hráči, kteří mají pro strach uděláno. Epic totiž rozdává hororovou pecku The Callisto Protocol z roku 2022.

The Callisto Protocol

Při pohledu na ukázky ze hry se vám možná na první dobrou vybaví jiná hororová série – Dead Space. Není to náhoda, za oběma značkami totiž stojí veterán herního vývoje Glen Schofield. I pro The Callisto Protocol platí, že jde o příběhový survival horor, ve kterém není nouze o brutální a násilné scény. Hra je běžně k dostání za cca 1500 korun (vyjma různých slevových akcí), získat ji zadarmo se tedy už jen z tohoto pohledu rozhodně vyplatí.

Gigantic: Rampage Edition

Do svých virtuálních knihovniček si můžete přidat i nepříliš známý titul s názvem Gigantic: Rampage Edition. Jedná se o hru z žánru MOBA (podobně jako třeba Dota či League of Legends), která původně vyšla už v roce 2017, o rok později byla kvůli nezájmu hráčů zrušena a v letošním roce se ji tvůrci pokouší vzkřísit vydáním výše zmíněné Rampage Edition.

Nabídka platí až do 29. srpna, kdy ji od 17.00 vystřídá kolekce prvních tří dílů série Fallout a sportovní titul Wild Card Football, který lze ve zkratce popsat jako arkádové a odlehčené zpracování amerického fotbalu.