Age of Empires chce v říjnu dobýt mobilní telefony. Hrát můžete i za Janu z Arku

Age of Empires Mobile vychází po dvou letech od svého oznámení, a to už 17. října pro iOS i Android

Hra nabídne několik režimů pro jednoho hráče, v nichž bude vašim úkolem vybudovat středověké impérium

O existenci mobilní verze populární strategické série Age of Empires jsme se poprvé dozvěděli už přibližně před dvěma lety při příležitosti oslav 25. výročí od vydání prvního dílu v roce 1997. Poměrně dlouhé čekání se však konečně blíží ke konci – Age of Empires Mobile dorazí na zařízení s operačními systémy iOS a Android už 17. října. Tvůrci zveřejnili datum vydání v příspěvku na sociální síti X, který navíc doplnili působivým filmečkem.

Strategie do kapsy

Age of Empires Mobile vzniká ve studiu TiMi Studio Group, které stojí například za úspěšnou mobilní verzí střílečky Call of Duty, ve spolupráci se studiem World’s Edge, které pod hlavičkou Xboxu dohlíží na veškeré projekty spojené se strategickými značkami Age of Empires či Age of Mythology. Novinka slibuje čerstvý, ale fanouškům série zároveň povědomý zážitek, který nabídne prvky důvěrně známé hratelnosti v novém formátu vhodném pro mobilní zařízení.

Hra je zasazená do období středověku. Setkáte se tak s historickými postavami, navštívíte významné památky i proslulá bojiště, na nichž budete válčit dobovými zbraněmi. V úvodu hry máte pod kontrolou pouze jedinou skromnou základnu, avšak svůj vliv můžete pomocí strategických rozhodnutí a uzavírání výhodných spojenectví postupně rozšiřovat do všech světových stran. Cílem je pochopitelně vytvoření mocného impéria, čehož lze dosáhnout v různých režimech pro jednoho hráče.

Kus historie

Do čela vaší armády se může postavit některá z legendárních historických postav, mezi nimiž nechybí namátkou perský vládce Dareios I. nebo Jana z Arku. Každá postava navíc nabízí unikátní sadu schopností, které lze využít k získání strategické výhody nad nepřáteli. Mobilní Age of Empires sice vychází zhruba až za dva měsíce, avšak chcete-li vběhnout na bojiště mezi prvními, už nyní se do hry můžete předběžně registrovat.