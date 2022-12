BMW možná brzy navýší dojezdy svých elektromobilů. Patentuje si revoluční technologii

Výmoly na cestách otravují asi každého motoristu. Představte si ale, že čím víc jich trefíte, tím dále s autem dojedete. S trochou nadsázky se dá říct, že na území České republiky byste získali neomezený dojezd. Teď už ale vážněji. BMW si nedávno podobnou technologii patentovalo. Elektromobily by energii vzniklou přejížděním výmolů mohly ukládat a využívat pro lepší dojezd. Pohybem tlumičů má vznikat energie, kterou by inženýři z BMW rádi směřovali zpět do baterie. Ta by se díky tomu částečně dobíjela i za jízdy.

Výrobci se již roky snaží všemi možnými způsoby navýšit dojezd svých vozů. Kromě neustálého vývoje akumulátorů tak vznikají i další metody, jak navýšit efektivitu elektromobilů. Už jsme viděli solární střechu i rekuperaci energie z brždění. Reálné využití energie z tlumičů je ale relativně novátorské.

Otázkou zůstává, jestli popsané řešení uvidíme například u nějaké nové verze vlajkové lodě typu BMW i7, která byla nedávno odhalena. Tato technologie určitě nebude levná, takže vůz tohoto typu by pro její představení mohl být ideální. Na reálné využití si každopádně ještě budeme muset počkat.