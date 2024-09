Blokuje vás někoho na X? Tahle novinka se vám bude zamlouvat

Pokud aktivně využíváte sociální síť X (dříve Twitter), obzvláště po převzetí Elonem Muskem, patrně jste se nevyhnuli zablokování nějakého účtu a je poměrně pravděpodobné, že někdo zablokoval i vás. Že se s vámi někdo na této sociální síti nechce bavit poznáte poměrně jednoduše – namísto komentářů se vám začne zobrazovat zpráva „Tento post nemůžete zobrazit, protože vlastním tohoto účtu omezuje, kdo může zobrazit jeho posty.“ Pokud jste na straně blokujícího, posty zablokovaného máte skryté, avšak kdykoli si je můžete nechat zobrazit.

Přesto mohou být situace, kdy je potřeba vidět příspěvek i od člověka, co vás blokuje, abyste mohli zprávě posoudit kontext debaty v rámci celého vlákna. Toho si je podle všeho vědomý také Elon Musk, který příchod přesně této novinky potvrdil v odpovědi na příspěvek na X. „Nejvyšší čas, aby se to stalo. Funkce blokování zablokuje tento účet od možnosti reagovat, ale nezablokuje jeho zobrazení,“ stojí v jeho postu. V současné době se při pokusu o zobrazení profilu osoby, která vás zablokovala, zobrazí zpráva „Jste zablokován“. Kromě zamezení zobrazení všech příspěvků vám také znemožní přečísti si jejich odpovědi na jiné posty, přidané fotky a videa, sledující a seznam sledovaných.

High time this happened.

The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.

— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024