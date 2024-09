Blockbuster 28 let poté bude mít světové prvenství, natočí ho na iPhone

iPhone 15 Pro Max je hlavní kamerou snímku 28 let poté

Režisérem je Danny Boyle a rozpočet se pohybuje okolo 75 milionů dolarů

Půjde o první vysokorozpočtový film, který bude využívat iPhone jako kameru

Pokud jste v poslední době sledovali nějakou tiskovou konferenci nebo reklamu od Applu, patrně jste si v závěru všimli informace, že byla natočena na iPhone. Gigant z Cupertina možnosti natáčení u svých chytrých telefonů poslední roky propaguje, jak se jen dá a vypadá to, že to nezůstane jen u marketingových videí a záznamů pro novináře. Hororový snímek 28 let poté totiž podle všeho bude prvním velkým blockbusterem, který bude místo kamer využívat právě iPhony.

Film 28 let poté nabídne jedno velké prvenství

Připravovaný postapokalyptický britský horor se natáčel v létě s použitím iPhonu 15 Pro Max jako hlavní kamery a dalšího vybavení, jako jsou hliníkové klece a nástavce na objektivy. Tvůrcům filmu 28 let poté zřejmě poskytla technickou pomoc přímo společnost Apple. Snímek je pokračováním filmů 28 dní poté (ČSFD: 72 %) a 28 týdnů poté (ČSFD: 66 %), které zachycují následky zombie pandemie ve Velké Británii. Pokračování rozhodně není žádnou nízkorozpočtovou záležitostí – její rozpočet se pohybuje okolo 75 milionů dolarů (cca 1,6 miliard korun) a na režisérském křesle usedne známý Danny Boyle.

Původní film 28 dní poté byl z velké části natočen pomocí videokamery Canon XL-1 – spotřební kamery, která zapisovala data na pásky MiniDV. Částečně to bylo způsobeno potřebou natočit složité scény zobrazující opuštěné centrum Londýna ve velmi omezeném čase, kdy by nastavení objemných filmových kamer trvalo příliš dlouho. Jedinečná estetika záběrů na digitální kameru se následně stala ikonickou součástí filmu, takže použití iPhonů k natáčení nejnovějšího přírůstku do série jako by vzdávalo hold původnímu využití videokamer ve filmu. Po boku Boyla se vrací i oscarový kameraman původního filmu Anthony Dod Mantle.

Několik menších filmů již bylo natočeno pomocí iPhonů, například Transdarinka (ČSFD: 66 %) Seana Bakera a Nepříčetná (ČSFD: 63 %) Stevena Soderbergha, ale v porovnání s chystaným Boylovým filmem šlo o nízkorozpočtové tituly s omezenou distribucí. Očekává se, že 28 let poté bude prvním z nové trilogie filmů, k nimž Alex Garland napsal scénář. Očekává se, že se vrátí i průlomová hvězda původního filmu Cillian Murphy. Premiéra filmu 28 let poté je naplánována na 20. června 2025.