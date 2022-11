Black Friday na Kaabo koloběžky právě odstartoval. Tu nejlevnější pořídíte už za 13 tisíc

Pořídit si tu nejlepší koloběžku na světě se teď opravdu vyplatí. Mobil Pohotovost výrazně srazila cenu elektrických koloběžek Kaabo. Enormní zájem a limitované množství zásob na začátku roku způsobily, že se všechny dostupné kusy vyprodaly už během předobjednávek. Nyní jsou všechny koloběžky na skladě, jsou zlevněné a navíc na prvních 10 z vás čeká slevový kód „KaaboBF10“, který výprodejovou cenu sníží ještě o dalších 10 %. Koloběžky Kaabo tak nikdy nebyly levnější.

Parťák do města i do přírody

Kaabo nabízí elektrokoloběžky všech kategorií, ze kterých si vybere opravdu každý. Je tedy na vás, zda hledáte městskou nebo univerzální ekoalternativu k autu nebo sháníte opravdu výkonný model do náročného terénu. Všechny nabízené koloběžky mají odpružené přední i zadní kolo, jsou vyrobené z kvalitních a velmi bytelných materiálů, některé mají dojezd až 180 km a nosnost až 180 kg.

Nejlevnější koloběžka z nabídky Kaabo Skywalker 8H je ideálním společníkem do města, disponuje 500W motorem, dojezdem až 50 km a maximální rychlostí 25 km/h, zároveň je lehká a skladná – složíte a rozložíte ji za 5 sekund. Pohodlně tak dojedete přímo do práce, do školy nebo se s ní přiblížíte třeba k metru. Po zadání slevového kódu „KaaboBF10“ je lacinější o 6 500 Kč. Zlatou střední cestou a zároveň nejprodávanějším modelem a nástupcem nejlepší koloběžky loňského roku je Kaabo Mantis 10 Plus 2022, kterou aktuálně se slevovým kódem „KaaboBF10“ seženete o více jak 10 tisíc laciněji. Tento model pohání dva 1000W motory, dojedete s ním 70 km a vystoupáte až 30° kopec.

Aktuální novinkou jsou modely Kaabo Mantis 10 Pro s vyztuženým hliníkovým rámem a dojezdem až 90 km na jedno nabití, a Kaabo Wolf Warrior X Pro+ disponující dvěma motory umístěnými v předním a zadním kole o výkonu 2 × 1 100 W a dojezdem až 100 km. Tento kousek zvládne vyjet kopec s 35° stoupáním.

Pro opravdu náročné zákazníky Kaboo vytvořila svůj současně nejvýkonnější model Kaabo Wolf King GT Pro 2022 se dvěma 2000W motory, dojezdem až 180 km, rychlostí 100 km/h, hydraulickými brzdami s ABS, s rámem vyrobeným z leteckého hliníku a pokročilým odpružením předního i zadního kola. Se slevovým kódem „KaaboBF10“ ji pořídíte o více jak 30 tisíc levněji.

Levnější o desetitisíce a prémiová záruka

Prohlédněte si veškeré nabízené modely. Všechny koloběžky Kaabo jsou zlevněné a nyní pro prvních 10 první zákazníků platí slevový kód „KaaboBF10“, který akční cenu sníží ještě o dalších 10 %.

Kaabo koloběžky za skvělé ceny

Při koupi koloběžky Kaabo získáte zdarma prémiovou záruku, kdy u vás koloběžku v případě komplikací naši šikovní servisáci vyzvednou a poté opravenou zase přivezou. K dispozici je i celá řada originálních náhradních dílů a doplňků.