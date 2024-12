Bizarní experiment na Antarktidě zpochybnil teorii ploché Země, ověřil ho „přední plochozemec“

Jeran Campanella, známý YouTuber a jeden z hlasitých zastánců nesmyslné teorie ploché Země, se rozhodl podstoupit neobvyklý experiment. Jeho cesta na Antarktidu měla být důkazem, že fenomén 24hodinového slunce je podvod. Tento jev, kdy slunce zůstává nad obzorem celých 24 hodin, je dobře známý z polárních oblastí během léta a je plně vysvětlen rotací Země a jejím sklonem k ose. Pro stoupence teorie ploché Země je ale tento fenomén tvrdým oříškem, protože v jejich modelu by podobný jev nemohl nikdy nastat.

Na Antarktidě měl Campanella možnost sledovat a dokumentovat slunce, které však celých 24 hodin nezapadlo. Polární den zůstává na jižním pólu v letních měsících viditelný celých 24 hodin, přičemž slunce pomalu obíhá nad horizontem. Jeran byl svědkem tohoto jevu, který se zcela vymyká představám o ploché Zemi, kde by světlo nemohlo osvětlovat obě polokoule stejným způsobem.

V jednom ze svých přímých přenosů Campanella překvapivě přiznal: „Někdy se v životě mýlíte. A já si myslel, že žádné 24hodinové slunce neexistuje. Ve skutečnosti jsem si tím byl docela i jistý,“ což překvapilo nejen jeho stoupence. „Připouštím, že je to skutečnost, Slunce kolem nás na jihu skutečně krouží,“ dodal.

YouTuber, který strávil roky budováním svého publika na podporu teorie ploché Země, tentokrát nedokázal poskytnout odpověď. Jeho dlouhodobé argumenty se rozpadly tváří v tvář nezvratným důkazům. Příznivci ploché Země totiž tvrdí, že Antarktida není kontinent, ale neproniknutelný ledový okraj světa. Tento pohled však nedokáže vysvětlit existenci polárního dne, který je na Antarktidě pravidelným přírodním úkazem.

„Uvědomuji si, že budu nazýván hlupákem jen za to, že to říkám. A víte co, pokud jste hlupák za to, že jste upřímní, tak budiž. Upřímně jsem věřil, že žádné 24hodinové slunce neexistuje a teď upřímně věřím, že existuje. Zdá se, že měsíc zde také krouží,“ připustil Jeran v průběhu videa.

