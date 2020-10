Bezdrátové nabíjení s výkonem 100 Wattů? Příští rok prý realita

Ještě donedávna platilo, že bezdrátové nabíjení je velmi pohodlné, ale oproti kabelovému spojení s sebou nese mnoho kompromisů – telefony je nutné přesně centrovat na nabíječce a rychlost nabíjení je výrazně pomalejší. Druhý argument začíná být pomalu minulostí, OnePlus 8 Pro se například umí nabíjet výkonem až 30 Wattů, Huawei P40 Pro vydrží 40 Wattů, Xiaomi Mi 10 Ultra dokonce zvládne 50 Wattů. Příští rok však mají v této oblasti padat ještě větší rekordy.

Podle uznávaného informátora Digital Chat Station pracují někteří výrobci smartphonů na 100W bezdrátovém nabíjení a chtěli by s ním přijít na trh už v průběhu příštího roku. Leaker byl slušný a neřekl jména, dá se však odhadovat, že se jedná o čínské výrobce, pravděpodobně Oppo, Xiaomi a Huawei. Nabití celého telefonu by 100W bezdrátovým dobíjením mohlo v závislosti na kapacitě akumulátoru trvat nízké desítky minut.

Well, I watched the progress of the plans of several manufacturers' laboratories. The target power of wireless fast charging for new phones next year is one hundred watts.

— Digital Chat Station (@StationChat) October 12, 2020