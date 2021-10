Autopůjčovna si objednala sto tisíc elektromobilů, akcie Tesly opět letí do nebes

Autopůjčovna Hertz se pustila do elektrifikace portfolia svých vozů. Vybrala si Teslu a vůbec netroškaří, protože bylo objednáno 100 000 kusů nových vozů. První elektromobily Tesla Model 3 si bude možné v půjčovnách Hertz v USA i Evropě vypůjčit už na začátku listopadu.

Takovéto ambiciózní prohlášení se samozřejmě neobešlo bez odezvy a akcie Tesly včera překročily hranici 1000 USD. Zároveň Tesla dosáhla tržní kapitalizace 1 bilion USD, takže se zařadila mezi Apple, Amazon nebo Microsoft.

Zpráva o nákupu takového množství elektromobilů byla publikována prostřednictvím agentury Bloomberg. Zároveň se jedná patrně o největší objednávku elektromobilů v historii. I mimo tento úspěch se ale Tesla v posledních měsících dostává na přední příčky žebříčků prodejnosti v Evropě.

Zákazníci, kteří si v budoucnosti vypůjčí Teslu právě u půjčovny Hertz, budou mít k dispozici kompletní síť 3000 dobíjecích stanic supercharger napříč USA i Evropou. Hertz zároveň slibuje, že tuto síť doplní i vlastními dobíjecími stanicemi, které plánuje brzy začít instalovat.

