ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE: ještě lepší hraní na dvou displejích

ASUS před rokem a půl představil netradiční řadu notebooků ZenBook Duo, jejichž hlavním benefitem se stal sekundární displej umístěný nad klávesnici. Tento prvek se poté dostal i do herního počítače Zephyrus Duo, který se právě dnes dočkal své druhé generace. Jaké novinky si ASUS pro tento stroj připravil?

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE: více výkonu a lepší displeje

Vylepšení dostala druhá edice hned na několika frontách. Předně byl počítač osazen novými procesory od AMD, v nejvyšší konfiguraci bude možné notebook zakoupit s procesorem Ryzen R9 5900HX a zbrusu novou mobilní grafikou NVidia GeForce RTX 3080. Paměť RAM může dosahovat až 48 GB, a to díky 16GB paměti napájené přímo na desku počítače a volnému slotu SODIMM, který může pojmout až 32GB modu. Vnitřní úložiště může mít kapacitu až 2 TB, a to díky čtyřem M.2 NVMe diskům zapojených do RAID 0.

ROG Zephyrus Duo si ponechal dvojici displejů, avšak dodal jim lepší parametry. Hlavní zobrazovač má úhlopříčku 15,6“, k dispozici bude buď s Quad HD rozlišením s obnovovací frekvencí 120 Hz nebo s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 300 Hz. V obou případech dostanete kalibrované panely, které ale postrádají dotykovou vrstvu.

Sekundární obrazovka nad klávesnicí je výklopná, má úhlopříčku 14,1“, rozlišení 1 100 × 3 840 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz. Displej je dotykový, podporuje stylus a stejně jako jeho větší kolega se chlubí antireflexní vrstvou. ASUS má pro sekundární displej připraveno několik zajímavých scénářů, například k zobrazování dodatečných informací ve vybraných hrách, streamování her nebo k tvorbě grafiky v aplikacích od Adobe.

Nový ROG Zephyrus Duo rozhodně není žádný drobeček, na váze mu naměříte 2,4 GHz, mimo jiné i díky velké 90Whr baterii. Její dobíjení obstarává přiložený 280W adaptér s vlastním konektorem, druhou možností je dobíjení výkonem 100W s pomocí USB-C portu. Ten na těle počítače doplňuje trojce portů USB-A, HDMI 2.1, sluchátkový jack, LAN port a čtečka karet typu microSD. Nechybí ani kvalitní reproduktory pyšnící se certifikací Dolby Atmos.

Cena a dostupnost

Asus zatím cenu ani dostupnost nového počítače neoznámil, patrně ji bude prozrazovat až při dodávání počítače na trh.