ASUS ROG Strix Scar: herní bestie s 360Hz displejem a GeForce RTX 3080

Fanoušci herních notebooků mají opět z čeho vybírat. Herní divize ASUS ROG představila nový přenosný počítač ROG Strix Scar, který je určen pro profesionální hráče. Na výběr bude s 15 i 17palcovým displejem, ve vyšších konfiguracích se bude jednat o skutečné herní bestie.

ASUS ROG Strix Scar: s batůžkem za displejem

Od minulé generace se přestavená novinka nijak výrazně designově nezměnila. Víko displeje je o něco kratší než celkový půdorys počítače, takže po otevření za víkem zůstane „batůžek“ obsahující výpočetní hardware a chlazení. Tento prvek nepřehlédnete ani v zavřeném stavu, neboť je zčásti vyveden v křiklavé červené nebo fialové barvě; zvolit ale také můžete konzervativní černé řešení.

Po otevření víka na vás vykoukne displej, který bude ASUS nabízet ve dvou úhlopříčkách 15,6 a 17,3 palců a dvou variantách:

s Quad HD rozlišením a obnovovací frekvencí 165 Hz

s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 360 Hz (s touto variantou se na našem trhu prozatím nepočítá)

V obou případech se jedná o panel, který je schopný 100% pokrýt gamut DCIP-3, ASUS také zapracoval na mezigeneračním ztenčení okolních rámečků o 7 procent.

K důstojnému hernímu zážitku bezesporu patří i kvalitní klávesnice, v tomto případě ASUS osadil počítač opticko-mechanickou klaviaturu se zdvihem 1,9 mm, rychlou a konzistentní odezvou a RGB podsvícením. To najdete mimochodem i ve zmíněném batůžku za displejem. ASUS také o 85 procent zvětšil touchpad pod klávesnicí.

Nové procesory AMD a grafika NVidia GeForce RTX 3080

ROG Strix Scar pohání dosud nově představené procesory AMD Ryzen 7 5800H a Ryzen 9 5900HX. Procesor může být spárován s grafickou kartou NVidia GeForce RTX 3070 nebo 3080 s vlastními 16GB operační paměti, samotný počítač může mít až 64 GB RAM. Vnitřní úložiště tvoří dvojice SSD disků zapojených do RAID 0 s využitelnou kapacitou až 1 TB.

Kvůli takto výkonnému hardwaru ASUS přepracoval chlazení, které nově obstarává tekutý kov, který má odvádět teplotu s velkou účinností a robotickou přesností. Mezi chladící komponenty patří i systém šesti tepelných trubic, které odvádějí teplotu z CPU, GPU a pamětí. Na bocích počítače se potom nacházejí čtyři výstupy pro ventilátory, které díky technologii ROG Arc Flow navyšují proudění vzduchu o 35 procent u CPU a o 21 procent u GPU. Nové provedení větráků snižuje aerodynamické vlnění a snížení nechtěného šíření vzduchu. Větrací systém navíc umí odvádět částečky prachu a nečistot z těla zařízení, aby byl chladící systém maximálně účinný a neucpával se.

Výrazně vylepšené chlazení

Vylepšení se dočkalo i odvádění tepla z procesoru, grafické karty, její VRAM paměti a z měniče napětí prostřednictvím lepšího tepelného rozvaděče se šesti tepelnými trubicemi. Toto maximální odvádění tepla zajišťuje udržení vyšších frekvencí procesoru. Teplo proudí přes čtyři chladiče s extrémně tenkými měděnými žebry o tloušťce 0,1 mm, které poskytují větší povrchovou plochu a nižší odpor vzduchu. Na bocích naleznete čtyři výstupy pro ventilátory, které umožňují maximální proudění vzduchu ze systému.

Technologie ROG Arc Flow fans navyšuje proudění vzduchu o 35 % u procesoru a o 21 % u grafické karty, aniž by došlo ke zvýšení hluku. Nové provedení otáčí 84 lopatkami, které jsou doplněny o speciální hroty. Ty zajišťují aerodynamické vlnění a snížení nechtěného víření vzduchu. Čepele dosahují v jejich nejužších částech pouhé 0,2 mm, aby přes ně proudilo co největší množství vzduchu. Jsou vyrobeny z polymerů se strukturou z tekutých krystalů, přičemž jsou dostatečně pevné na to, aby si udržely svou strukturu i při vysokých otáčkách.

Pro další zlepšení v oblasti proudění vzduchu byla nová řada notebooku Strix SCART vybavena vylepšeným samočisticím modulem chlazení. Hromadění prachu na chladičích a ventilátorech postupně snižuje účinnost chlazení. Tento systém však odvádí částečky z těla notebooku pro zajištění spolehlivého výkonu i v budoucnu. Kratší protiprachové tunely v nejnovějších modelech uvolňují cestu pro další 15% navýšení proudění vzduchu, zatímco zabraňují škodlivému hromadění částeček.

Chlazení a výkon si můžete přizpůsobit pomocí profilů provozních scénářů. Režimy Performance a Turbo zajišťují vyšší výkon pro hraní náročných esportových her, zatímco režim Silent snižuje úroveň hluku při lehčím vytížení. Technologie 0dB vypne ventilátory, pokud v režimu tichého provozu klesnou teploty procesoru a grafické karty pod 60 °C. Při nízkém vytížení je proto chlazení notebooku naprosto tiché.

S pomocí profilů provozních scénářů můžete měnit další systémová nastavení, například deaktivovat klávesu Windows nebo přepínat mezi světelnými efekty RGB osvětlení. Mezi různými režimy můžete přepínat i za chodu pomocí užitečných klávesových zkratek.

Portovou výbavu zastupuje trojice USB-A, jedno USB-C, sluchátkový jack, LAN konektor a HDMI 2.0b. Obě velikostní varianty počítače mají v sobě 90Whr baterii, kterou je možné přiloženým 100W adaptérem dobít za 40 minut na 60 procent.

Vylepšená opticko-mechanická klávesnice

Běžné klávesnice notebooků využívají k detekci stisknutí kláves vodivost spojených membrán, přičemž tento elektrický přístup vytváří velké množství šumu signálu, proto se využívá 5ms odskok kláves k zajištění dostatečné přesnosti. V oblasti esportu je nežádoucí každý typ prodlevy, proto nové opticko-mechanické spínače v modelech řady Strix SCAR pro rok 2021 spouští přesný infračervený laserový paprsek, u kterého není třeba odskoku využívat. Tím se zlepší doba odezvy na pouhé 0,2 milisekundy. Optický mechanismus je také mnohem odolnější než jeho běžné alternativy a prodlužuje životnost spínače na 100 milionů stisknutí.

Každá klávesa má poměrně dlouhý 1,9mm zdvih, který vylepšuje celkový pocit při psaní. Samotná tlačítka klávesnice jsou mírně zakřivena, aby udržela vaše prsty na středu. Rozložení je inspirováno klávesnicemi pro stolní počítače a obsahuje vyhrazené klávesy s rychlým přístupem, se kterými můžete snadno ovládat hlasitost, ztlumení mikrofonu nebo jiné ovládací prvky. Značka ROG využívá technologii CoolZone, která strategicky umisťuje větrací otvory kolem kláves WASD, čímž snižuje povrchovou teplotu o 14 % v porovnání s jinými notebooky a udržuje tak vaše prsty příjemně chladné.

Nové notebooky řady Strix se mohou také pochlubit vylepšeným touchpadem, který je o 85 % větší oproti modelům z minulého roku. Touchpad má skleněný povrch s matnou úpravou a kombinuje hladkost s přesností, aby vám poskytl lepší ovládání. Na modelech o velikosti 15,6 palce, u kterých už se na klávesnici nevešla klasická numerická klávesnice, můžete pro přirozenější způsob zadávání čísel přeměnit touchpad na podsvícenou numerickou klávesnici.

Cena a dostupnost

ASUS ROG Strix Scar by měl být na českém trhu dostupný ještě v tomto čtvrtletí, cenu se patrně dozvíme až s uvedením počítače na náš trh.