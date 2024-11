Asus ROG Phone 9 odhalen. Vybrali jsme TOP 5 funkcí, které musíte znát

Asus dnes oficiální představil novou generaci herního smartphonu ROG Phone 9

Kromě nekompromisní výbavy nabídne také řadu herních vychytávek a příslušenství

Nechybí ani umělá inteligence se zaměřením na hráče

V Česku bude v prodeji od 28 990 Kč včetně DPH

Tchajwanská společnost Asus dnes oficiálně představila svůj nový herní smartphone ROG Phone 9. Ten navazuje na svého loňského předchůdce, přičemž spíše než o revoluci se tradičně jedná o mírnou evoluci. Zatímco plnohodnotnou recenzi pro vás v tuto chvíli teprve chystáme, připravili jsme si pro vás výběr TOP 5 funkcí, které by rozhodně neměli uniknout vaší pozornosti. Na co bude Asus ROG Phone 9 lákat zákazníky?

Ty nejlepší parametry na trhu

Asi není žádným velkým překvapením, že herní smartphone bude špičkově vybavený. Asus ROG Phone 9 nicméně jde ještě o trochu dále a nabízí patrně ty nejlepší specifikace, které si můžete na českém trhu pořídit. Pod kapotou mu tepe osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite v doprovodu 16 GB LPDDR 5X RAM a 512 GB UFS 4.0 interní paměti. Dalším velkým lákadlem je 6,78″ LTPO AMOLED panel od Samsungu s rozlišením 1080 × 2400 pixelů, obnovovací frekvencí až 185 Hz či maximálním jasem 2500 nitů.

Za zmínku stojí také 5800mAh baterie s rychlým 65W drátovým a 15W bezdrátovým nabíjením či hlavní 50Mpx fotoaparát Sony Lytia 700 s podporou šestiosé hybridní gimbalové stabilizace. Nechybí ani odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68, takže telefon se nezalekne prachu, ani vody. Po stránce výbavy zkrátka Asus prakticky nedělal kompromisy, což jistě ocení nejeden vášnivý mobilní hráč.

Anime Vision je ještě lepší

Výrazným oživením zadní strany je prvek známý jako Anime Vision. Stejně jako v minulém roce, i tentokrát si s pomocí LED matice můžete na zádech nechat zobrazovat informace o stavu baterie, příchozích hovorech či zmeškaných notifikacích. Základní ROG Phone 9 přichází z maticí o počtu 85 bodů, přičemž loňský model jich nabízel rovných 341, což se může zdát jako výrazný úbytek, nicméně v praxi je text lépe čitelný a srozumitelnější. Pokud byste ale přeci jen chtěli více diod, stačí sáhnout po Pro variantě, která jich nabízí 648.

Zajímavostí jsou nejen animace při hraní her, které připomínají legendární retro pecky jako Space Invaders, ale také sociální prvek v podobě ROG Together. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo také vlastní ROG Phone 9, můžete společně s pomocí NFC odemknout další exkluzivní animace pro Anime Vision. Jde sice o drobnost, ale proč nenavázat přátelství s nějakým dalším hráčem?

Umělá inteligence, co pomáhá hráčům

AI je trend současné doby a představit bez ní nový produkt prakticky není možné. Také Asus se na umělou inteligenci více zaměřil, nicméně namísto generování obrázků a pokládání různých dotazů ji využil spíše ve prospěch hráčů. Funkce X Sense například umožňuje v některých hrách usnadňovat hráči rutinní činnosti, kupříkladu v Genshin Impact sběr lootu či v League of Legends nabízí automatický upgrade skillů. Sice nefunguje ve všech titulech, nicméně tam, kde je tato vychytávka přítomna, ji jistě oceníte.

Funkce X Capture pro změnu automaticky zaznamenává zajímavé herní situace, abyste je později mohli sdílet, AI Grabber automaticky překládá texty a nechybí ani potlačení hluku s pomocí umělé inteligence. Od Googlu si zase Asus vypůjčil například populární Circle to Search, takže AI využijete i mimo hraní her. Jak moc Asus v průběhu času na své umělé inteligenci zapracuje je prozatím otázkou, nicméně je pozitivní vidět, že se ji snaží využít i pro praktické účely se zaměřením na hráče.

Řada herního příslušenství

Tchajwanský výrobce byl vždy známý nejen tím, že vyrábí kvalitní herní zařízení, ale také skutečností, že k nim dodává i řadu příslušenství. Také v případě ROG Phone 9 se můžeme těšit na spoustu periferií, které jsou jako stvořené pro hráče. Jak je už dobrým zvykem, i tentokrát si můžete přikoupit externí chladič Aeroactive Cooler X Pro, který je vylepšený o subwoofer a nechybí mu ani 3,5mm audio konektor, dvojice tlačítek, zabudovaný stojánek či RGB podsvícení. Chladící termoelektrický AI systém obsluhuje plochu o rozměrech 36 × 38 milimetrů, kterou ochlazují lopatky, jenž jsou 1,12× delší, než u předchozí verze.

To ale není vše. V balení rovnou naleznete tvrdé pouzdro z čirého plastu, avšak přikoupit si můžete také speciální chladící pouzdro, které je jakýmsi mezistupněm mezi zabudovaným chlazením telefonu a aktivním chladičem. A navíc vypadá docela stylově. Třešničkou na dortu je externí ovladač Tessen, díky kterému si můžete hraní vychutnat opravdu naplno.

Vylepšení chlazení pro delší herní seance

Výkonný hardware si chtě nechtě žádá také výkonné chlazení. Bez něj byste si totiž moc dlouho nezahráli. Asus ROG Phone 9 se může pochlubit pokročilým chlazením, které se soustředí především kolem výkonného čipsetu. Tento systém se nazývá Gamecool 9 a jedná se o 360° chlazení třetí generace. Systém od Asusu využívá pro chlazení nitrid boritý, který je až o 20 procent efektivnější, oproti předchozímu řešení. Vložená vrstva grafitu je o 57 procent hrubší, což umožňuje snížení teploty až o 12 procent.

Kupříkladu při hraní Genshin Impact po dobu 30 minut při 60 Hz se Asus ROG Phone 9 zahrál v interních testech firmy na 42,9 stupňů Celsia, zatímco předchozí generace dosáhla teploty 44,9 stupňů. Ačkoli se to nemusí zdát jako mnoho, z hlediska dlouhodobé životnosti jde o poměrně velký pokrok. Pro krátké herní seance přibližně o délce 15 minut si podle Asusu vystačíte jen se samotným telefonem. Pro hraní zhruba o délce 30 minut už Asus doporučuje nasadit chladící kryt, přičemž pro delší herní seance je vhodné připojit externí chladič.

Základní varianta Asusu ROG Phone 9 bude v Česku k dispozici za 28 990 Kč v základní verzi s 256GB úložištěm, přičemž za 512GB úložiště si připlatíte tisícikorunu. Vybavenější ROG Phone 9 Pro bude v tuzemsku v prodeji za 33 990 Kč. Nejvybavenější varianta Edition vyjde na rovných 38 990 Kč. Co se týče dostupnosti, aktuálně si lze smartphony předobjednat s dodáním do 10. ledna příštího roku, přičemž podle našich informací by základní varianty měly dorazit prvním zákazníkům ještě před Vánoci. Základní model v redakci již testujeme a recenzi vám přineseme již brzy.