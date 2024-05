Asus je první výrobce notebooků, který uvádí na trh Copilot+ PC

Zákazníky, kteří čekají, až si budou moci vyzkoušet funkce umělé inteligence systému Microsoft Windows, bude zajímat nový notebook Asus Vivobook S15 (S5507), který se začne prodávat již 18. června! Předobjednávky začínají 21. května 2024.

V technologickém průmyslu se již více než rok mluví o umělé inteligenci. První notebooky připravené na AI se na trhu objevily loni v prosinci a dnes se model Asus Vivobook S15 (S5507) stává průkopníkem trhu s Copilot+ PC.

Asus Vivobook S15 (S5507), který je vybaven řadou špičkových softwarových AI funkcí od společnosti Microsoft, jako jsou Copilot, Live Captions a Recall, nabízí nejen působivé funkce, ale vyniká také hardwarovou výbavou. Pojďme se na něj podívat blíž:

Úžasný displej: Všechny konfigurace modelu Vivobook S15 jsou vybaveny OLED displejem s rozlišením 3K, který nabízí výjimečný zážitek ze sledování obsahu. Tento displej je navíc navržen s ohledem na péči o zrak a ve srovnání s běžnými LCD displeji vyzařuje o 70 % méně modrého světla.

Kompletní výbava konektorů: Pro snadné připojení k příslušenství je Vivobook S15 vybaven čtyřmi porty USB, portem HDMI, čtečkou microSD karet a audio konektorem

Vivobook S15 kombinuje pokročilá vylepšení umělé inteligence se špičkovým hardwarem, takže je vynikající volbou pro práci, zábavu a celkovou spokojenost uživatelů.

Proč je to tak důležité?

Díky spuštění revolučního nástroje ChatGPT, který představil velký jazykový model masám a odstartoval generační změnu v technologickém průmyslu, překonal výpočetní výkon datových center očekávání.

Více než 60 % operací je nyní prováděno v cloudu, což vede k nárůstu nákladů na předplatné, protože stále více služeb využívajících AI je k dispozici online. Například účet za cloudové služby průměrného tvůrce obsahu je dnes o 200 % vyšší než jeho výdaje za hudbu a streamovací služby. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat, pokud se některé výpočetní úlohy nepřesunou na lokální PC systémy.

Kombinace cloudových a lokálních služeb tak bude nákladově efektivnější a bezpečnější, protože služby a aplikace budou spouštět procesy umělé inteligence lokálně.

Procesor Qualcomm ARM

Copilot+ PC znamená premiéru procesoru Qualcomm Snapdragon X Elite – prvního procesoru navrženého pro provoz systému „Windows on ARM“. Techničtí nadšenci o tomto okamžiku sní již několik let a chválí si hlavní výhody oproti běžným notebookům, jako jsou vyšší výkon při nižší spotřebě energie a výrazně delší výdrž baterie.

Hlavní parametry modelu Vivobook S15 OS: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro CPU: Qualcomm Snapdragon X Elite

Qualcomm Snapdragon X Elite RAM: 16 nebo 32 GB LPDDR5x

16 nebo 32 GB LPDDR5x Úložiště: 1 nebo 2 TB PCIe Gen 4

1 nebo 2 TB PCIe Gen 4 Displej: 3K OLED 120Hz, 16:9

3K OLED 120Hz, 16:9 Baterie: 70 Wh (výdrž baterie více než 17 hodin)

70 Wh (výdrž baterie více než 17 hodin) Konektory: 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x čtečka Micro SD karet, 1x HDMI 2.1, 1x 3,5mm audiokonektor

2x USB4, 2x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x čtečka Micro SD karet, 1x HDMI 2.1, 1x 3,5mm audiokonektor Rozměry: 352 x 227 x 14,7- 15 mm

352 x 227 x 14,7- 15 mm Hmotnost: 1,5 kg

1,5 kg Materiál: kov

kov Doporučená cena: od 35 990 Kč včetně DPH

Přesněji řečeno, procesory ARM nabízejí ve srovnání se svými konkurenty výrazně lepší energetickou účinnost a dosahují špičkového výkonu s pouhou třetinou spotřeby energie. To znamená neuvěřitelnou výdrž baterie. Stejně jako smartphony nabízejí i notebooky s procesory ARM vynikající dobu provozu a dobu v pohotovostním režimu v řádu desítek hodin – to je docela rozdíl oproti tomu, na co jste dnes zvyklí.

Vivobook S15 S5507 je první model svého druhu, který si můžete předobjednat již dnes 21. května, cena startuje na 35 990 Kč včetně DPH.