ARMové počítače s Windows zlevňují. Může za to nový osmijádrový Snapdragon X Plus

Qualcomm na veletrhu IFA odhalil dvě nové konfigurace Snapdragonu X Elite

Mají pouze 8jádrový procesor a slabší grafickou kartu

Stále však splňují minimální požadavky pro počítače z rodiny Copilot+

Qualcomm přivezl na veletrh IFA nový počítačový procesor z rodiny Snapdragon X, konkrétně nejslabší osmijádrovou konfiguraci, jejíž existenci v minulém týdnu odhalily některé technologické weby. Nový čip je určený do levnějších ARMových počítačů s Windows, i tak ale splňuje parametry pro počítače z rodiny Copilot+, což znamená, že je připravený na akceleraci AI úloh přímo na čipu.

Snapdragon X Plus přichází ve dvou nejlevnějších variantách

Rodina procesorů Snapdragon X dosud obsahovala šest členů – čtyři varianty Elite a dvě varianty Plus. Nyní k nim Qualcomm přihazuje další dvojici modelů Plus, které se však od těch původních poměrně zásadně liší.

Varianta Počet jader Vyrovnávací paměť Maximální takt Boost Výkon GPU Výkon NPU Snapdragon X Elite X1E-00-1DE 12 42 MB 3,8 GHz 4,3 GHz 4,6 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Elite X1E-84-100 12 42 MB 3,8 GHz 4,2 GHz 4,6 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Elite X1E-80-100 12 42 MB 3,4 GHz 4,0 GHz 3,8 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Elite X1E-78-100 12 42 MB 3,4 GHz 3,4 GHz 3,8 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Plus X1P-66-100 10 42 MB 3,4 GHz 4,0 GHz 3,8 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Plus X1P-64-100 10 42 MB 3,4 GHz 3,4 GHz 3,8 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Plus X1P-46-100 8 30 MB 3,4 GHz 4,0 GHz 2,1 TFLOPs 45 TOPS Snapdragon X Plus X1P-42-100 8 30 MB 3,2 GHz 3,4 GHz 1,7 TFLOPs 45 TOPS

Snižují počet procesorových jader z 10 na 8, cache paměť se scvrkla ze 42 na 30 MB a výrazně slabší je i grafický akcelerátor Adreno – v jeho případě poklesl výkon z původních 3,8 na 2,1 (1,7) TFLOPs. Zásadní je, že neurální jednotka má i nadále výkon 45 TOPS, což znamená, že nová dvojice Snapdragonů X Plus stále splňuje požadavky Microsoftu na Copilot+ PC.

Qualcomm téměř kompletní rodinu Snapdragonů X prohnal řadou benchmarků, aby dokázal, že provedené kompromisy ve výbavě nových čipů se nijak zásadně nepodepsaly na jejich celkovém výkonu. Oproti nejsilnějšímu Snapdragonu X Elite je procesorový výkon zhruba na 80 procentech, grafický výkon na polovině. Grafický výkon ale zřejmě příliš potřebovat nebudete – jak ukazují i naše zkušenosti z počítačů Asus Vivobook S 15 a Microsoft Surface Pro (11. edice), počítače se Snadpragony se na hraní her obecně moc nehodí.

První počítače s novým Snapdragonem X Plus míří na trh

Zatímco dosud se nejlevnější počítače s ARMovými procesory od Qualcommu prodávaly za ceny startující na 999 dolarech (asi 30 tisíc korun s DPH), nový odlehčený Snapdragon X Plus je určen do strojů zhruba o 100 dolarů levnějších (o necelé tři tisíce korun). V první vlně zamíří nový procesor do počítačů od společností Lenovo, Dell a Asus.