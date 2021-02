AR souprava od Applu prý vypadá jako potápěčské brýle. Cena bude vysoká

Není žádným tajemstvím, že Apple připravuje vlastní brýle pro konzumaci virtuální a rozšířené reality. Dosud nebylo jasné, zda se bude jednat o lehkou věc pro běžného spotřebitele à la Google Glass, nebo větší soupravu pro profesionály (nebo hráče). Podle informací serverů Bloomberg a The Information to spíše vypadá na druhou kategorii.

Potápěčské brýle na virtuální a rozšířenou realitu

Chystá náhlavní souprava od Apple bude údajně vypadat trochu jako potápěčské brýle a bude kombinovat několik materiálů. Zatímco tělo „brýlí“ má být plastové, dotyk s obličejem zajistí textilní síťovina podobná té na reproduktoru HomePod nebo sluchátcích AirPods Pro. Držení na hlavě pak bude spočívat na pružném pryžovém pásku obepínajícím celou hlavu. Jak by mohly „Apple Glass“ vypadat, odhaluje následující nákres údajně založený na interních obrázcích prototypu z konce loňského roku.

A jaká technika bude integrovaná do samotných brýlí? Apple údajně použije dvojici 8K displejů s funkcí sledování očí; nejjemnější obraz by se tak měl vykreslovat pouze v místech, kam se uživatel rovna dívá. Díky této technologii by měl být ušetřen čipset, který bude pocházet z dílny Apple a nabídne ještě větší výkon než současný Apple M1.

Snímání okolí (včetně pohybu rukou) má zajišťovat víc než tucet kamer a senzory LiDAR pro mapování okolí. Apple údajně experimentuje s celou řadou ovládacích metod, zatím se počítá se sledováním rukou a očí, ovládacími prvky přímo na soupravě, a údajně je také interně zkoušený zvláštní ovladač ve tvaru náprstku.

Náhlavní souprava od Apple je paradoxně popisována spíše jako zařízení pro konzumaci virtuální reality s omezenějšími funkcemi pro rozšířenou realitu. To je docela překvapivé, neboť pro šéfa Apple Tima Cooka byla vždy zajímavější právě realita rozšířená.

Ta ovšem vyžaduje podobu lehkých a nijak nerušivých brýlí, od kterých nás prý ale zatím ještě dělí dlouhá doba. Současně vyvíjené zařízení by mohlo dorazit už v příštím nebo přespříštím roce, ovšem Apple s ním bude pravděpodobně cílit spíše na profesionály. Od toho se také odvíjí spekulovaná cena okolo 3 000 USD (asi 65 tisíc korun bez DPH).