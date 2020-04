Applu unikla grafika z iOS 14. Dočkáme se widgetů na hlavní obrazovce?

Není žádným tajemstvím, že Apple usilovně pracuje na nové verzi operačního systému iOS 14 pro jablečné telefony. Na veřejnost se dokonce před nedávnem dostal zdrojový kód vývojové verze iOS 14, který odhaluje několik zajímavých novinek. Uživatel DongleBookPro na svém twitteru například zveřejnil screenshoty, které ukazují předělanou nabídku pro nastavení tapet na pozadí. Ty bude nově možné třídit do vlastních kategorií, což má přispívat k lepší přehlednosti.

Widgety na hlavní obrazovce

Další novinkou by mohla být podpora widgetů na hlavní obrazovce. Widgety by mělo být možné umísťovat mezi standardní ikony aplikací, podobně jako to umí konkurenční Android.

Zatímco první tři screenshoty s nastavením tapet pocházejí přímo z iOS 14, o následující grafiku se postaral instagramový účet @theapplehub, který se již déle než šest let specializuje na publikaci nejrůznějších zákulisních informací ze světa jablečné společnosti.

Operační systém iOS 14 by měl být představený během června v rámci vývojářské konference WWDC, ale vzhledem k současné situaci způsobené koronavirem je docela možné, že odhalení proběhne pouze online. Vydání finální verze bychom se měli dočkat někdy v průběhu podzimu společně s novými iPhony.