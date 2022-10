Apple zrušil plány na výrobu levného iPadu s plastovým tělem a klávesnicí v balení

Mark Gurman ve svém posledním newsletteru Power On informoval ohledně zrušených plánů na levný iPad s plastovým tělem i klávesnicí v balení. Do prodeje měl jít s cenou pod 15 000 Kč a cílovou skupinou měly být především školy či studenti. Pravděpodobně by tedy ukousl část trhu na úkor Chromebooků.

Není jasné, jestli uvnitř mělo jít o zcela odlišný model iPadu, nebo o desátou generaci, která byla odhalena v minulém týdnu. Ta přináší A14 Bionic i příjemnou cenovku startující na 14 490 Kč. Klávesnice je ale příplatková a tabletu chybí podpora nejnovějšího pera Apple Pencil. V nabídce i nadále zůstává levnější iPad deváté generace s cenou 10 490 Kč i dražší alternativy v podobě iPadu Air nebo nového iPadu Pro s M2 čipem, který má jít do prodeje již 26. října.