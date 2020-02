Apple zřejmě bude muset opustit Lightning: Evropský parlament žádá jednotnou nabíječku

Evropský parlament ve čtvrtek přijal 582 hlasy proti 40 výzvu Evropské komisi. Ta má podle něj do července připravit návrh legislativy, která by měla donutit výrobce drobné elektroniky standardizovat nabíječky. To podle očekávání dopadne nejvíce na Apple.

Rozhodnutí je součástí snahy zmenšit množství elektroodpadu, který údajně vzniká v nadbytečné míře tím, že lidé musí s výměnou přístroje měnit i nabíječku. Uvažuje se proto i o tom, že by se adaptéry prodávaly odděleně od přístrojů.

Navzdory Applu

Není to poprvé, co se na úrovni EU jednotné nabíječky řeší. Ostatně současné sjednocení na micro USB, resp. USB-C vychází právě z předchozích snah Evropské komise. Dosud však toto „sjednocení“ fungovalo víceméně na bázi dobrovolnosti a například Apple se svým Lightningem dlouho odolával.

Evropští představitelé se však domnívají, že princip dobrovolnosti nepřinesl dostatečnou redukci elektroodpadu, a proto nyní žádají razantnější přístup. Schválená výzva Komisi vyžaduje jednotný konektor pro všechna mobilní zařízení, není však řečeno který. Je ovšem asi téměř jisté, že nakonec půjde o USB-C. Micro USB je již zastaralé a nelze očekávat, že by Komise rozhodla o plošné implementaci Lightningu.

Jednotný konektor však není vše. Evropská komise by podle Evropského parlamentu měla dále zajistit vzájemnou kompatibilitu bezdrátového napájení, představit opatření zvyšující množství recyklovaných nabíječek a kabelů a také umožnit koupi nových telefonů odděleně od nabíječky. To vše má být realizováno bez zvýšení ceny pro zákazníky.

Hlavním kritikem této strategie je především Apple, který veřejně návrh odsoudil. Podle něj jde o regulaci, která bude brzdit inovace v tomto odvětví. Je také otázkou, jak Komise vyřeší problematiku rychlonabíjení. Právě to je do značné míry tím důvodem, proč je často nutné měnit nabíječku a kabel s každým novým telefonem. A vzhledem k tomu, že se tyto technologie poměrně rychle vyvíjí, regulace skutečně může zabrzdit pokrok.