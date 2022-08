Apple se vydává ve stopách Googlu: zvažuje rozšíření reklam v iOS

Když se řeknou reklamy v mobilních telefonech, většina lidí si je automaticky spojí s operačním systémem Android. Jablíčkáři ostatně rádi jeho uživatelům připomínají, že jejich software je doslova prolezlý různými komerčními sděleními. Nyní se zdá, že těmto „posměváčkům“ brzy zmrzne úsměv na tváři, alespoň podle posledních informací, které přinesl Mark Gurman.

Podle novináře experimentuje Apple s umístěním reklamních sdělení do některých systémových aplikací, jako jsou například Mapy, Knihy nebo Podcasty. Kupříkladu u Map by se mohlo jednat o zobrazování doporučení na základě vyhledávání, ať už by se jednalo o restaurace, obchody či jiné podniky v okolí vyhledávaného místa. Gurman věří, že kromě Map by se sponzorované tipy během vyhledávání mohly objevovat také v Knihách a Podcastech, přičemž všechny zmíněné aplikace jsou aktuálně bez komerčních doporučení.

Pokud jde o prodej reklamního prostoru, má Apple oproti své Nemesis z Mountain View značné rezervy. Nedávno se rozhodl rozšířit nasazení reklam v rámci obchodu s aplikacemi App Store, které v poslední době zaznamenaly velký úspěch. Pakliže se ukáže, že třetí strany mají o prodej reklam ve zmíněných aplikacích zájem, mohla by společnost z Cupertina rozšířit tyto aktivity také do Apple TV Plus, které má podle Gurmana také reklamní potenciál.