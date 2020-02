Apple se chce osvobodit od Intelu. Brzy se dočkáme prvního Macu s ARM procesorem

Apple je ve světě technologií pojem a dokazují to vztahy s ostatními výrobci a dodavateli. Gigant z Cupertina si většinu součástek navrhuje, ale produkty samotné z velké části nevyrábí. To se může brzy zčásti změnit. Apple se dle uznávaného analytika jménem Ming-Chi Kuo chystá v první polovině roku 2021 představit Mac, který bude mít ve svých útrobách vlastní ARM procesor namísto řešení od Intelu.

Podle prvních zpráv by se mělo jednat o čipset vyrobený 5nm procesem. Apple údajně ve velkém investuje do vývoje této technologie a kvůli hrozbám koronaviru se snaží neztrácet čas. Procesory s 5nm architekturou totiž použije již v letošních iPhonech a iPadech. O výrobu těchto procesorů se s velkou pravděpodobností postará TSMC.

The two scenarios:

1) Apple provides developers the tools to make ARM Mac apps at WWDC 2020 (this year), and gives them up to 12 months lead time

2) Apple doesn't announce the ARM switch to devs until June 2021, weeks away from end of H1 when these things are supposed to ship

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 24, 2020