Apple s novými MacBooky vstoupil do doby ARMové: neskutečná výdrž a obří výkon

Apple dnes zahájil počítačovou revoluci, kterou oznámil na jarní virtuální vývojářské konferenci WWDC. V průběhu příštích dvou let hodlá firma z Cupertina u svých počítačů kompletně přesedlat z procesorů Intel na vlastní čipy, které mají nabídnout nejen slušný výkon, a hlavně vysokou efektivitu. Apple není v navrhování čipů žádný nováček, jeho vlastní křemík pohání jablečné telefony, tablety, hodinky, reproduktory i sluchátka, a tak je jeho nasazení do počítačů logickým vyústěním letité praxe.

Apple M1: nejefektivnější počítačový čipset současnosti

Než se Apple vrhnul na prezentaci nových počítačů, představil to, co je bude spojovat – nový procesor pojmenovaný Apple M1. Jedná se o ARMový čipset vlastního návrhu, který je vyrobený moderním 5nm procesem, díky němuž se na malou plochu podařilo „nacpat“ 16 miliard miniaturních tranzistorů. Podle Apple se jedná o nejefektivnější počítačový čipset současnosti, který má vyšší výkon než srovnatelná konkurence, a to při výrazně nižší spotřebě. V parametru výkon na jeden Watt se údajně jedná o číslo jedna na celém světě.

Součástí čipsetu M1 je osmijádrový procesor, tvořený 4 výkonnými a 4 efektivními jádry. Procesorová jednotka má prý poskytovat oproti srovnatelné konkurenci dvojnásobný výkon, a přitom čtvrtinovou spotřebu.

Podobně na tom je i grafický čip, který má rovněž dvojnásobný výkon, a přitom je jeho spotřeba třetinová. Podle Apple se jedná o nejvýkonnější integrovanou grafickou kartu, která je aktuálně na noteboocích dostupná, v jejích silách je až 11 bilionů operací za vteřinu.

Čipset dále obsahuje 16jádrovou neurální jednotku a poslední generaci Secure Enclave. Překvapivě je integrován i ovladač Thunderbolt / USB 4, přestože se jedná o technologii Intelu.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Realme 7: střední třída má nového vyzyvatele

macOS ušitý na míru novým čipům

Sílu nových procesorů umocňuje i systém macOS Big Sur, který byl navržen přímo pro nové ARMové procesory. Prohlížeč Safari má být 1,5× rychlejší v JavaScriptu a má poskytnout 1,9× rychlejší odezvu. Apple pochopitelně pro nový čipset upravil a optimalizoval všechny své systémové aplikace, přičemž největší progres má být vidět u univerzálních aplikací použitelných jak v macOS, tak v iPadOS.

Pro nové počítače budou připraveny i aplikace třetích stran, v příštím měsíci bychom se měli dočkat například Adobe Lightroomu, příští rok dorazí Adobe Photoshop. Pro aplikace bez úprav je připravena emulace skrze službu Rosetta 2, která má díky výkonu čipu M1 nabídnout u některých aplikací ještě vyšší grafický výkon, než kdyby běžely nativně na procesoru od Intelu.

MacBook Air: ohromný výkon a dvojnásobná výdrž

Prvním počítačem, který čipset Apple M1 pohání, je nový 13,3“ MacBook Air. Počítač na první pohled vypadá stejně jako jeho předchůdce, ale přináší výrazně vyšší výkon a výdrž na baterii – Apple se chlubí mezigeneračně až 3,5× rychlejším procesorem a 5× rychlejší grafickou kartou, a to i přesto, že je vše chlazeno pasivně. Kromě toho díky novému řadiči získáte až 2× rychlejší úložiště.

Nový MacBook Air je údajně o 98 procent výkonnější než všechny počítače prodané v minulém roce a co je nejlepší, nový MacBook Air má vydržet na jedno nabití až 15 hodin při práci nebo 18 hodin přehrávat video. Počítač bude možné zakoupit až s 16 GB RAM a 2TB SSD.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Nuki Smart Lock 2.0: dokonce i odemykání dveří může být návykové

MacBook Pro: stejné tělo, uvnitř dělo

Dalším představeným notebookem se stal nový 13,3“ MacBook Pro, který má překvapivě stejný čipset Apple M1 jako MacBook Air. Díky přítomnému aktivnímu chlazení z něj zřejmě počítač „vymáčkne“ více, Apple slibuje až 2,8× vyšší procesorový výkon oproti předchozím MacBookům Pro, grafický čip má být výkonnější až 5×. Počítač dokáže přehrávat 8K video v DaVinci Resolve, aniž byste přišli o jediný snímek.

Nový MacBook Pro má také nabídnout největší výdrž, kterou jsme dosud u přenosných jablečných počítačů viděli – 17 hodin při prohlížení webu, 20 hodin při přehrávání videa. Vnější schránka počítače se nijak nezměnila, stejný zůstal i displej, klávesnice s TouchBarem, webkamera a další součásti.

Mac Mini: malá a výkonná bestie

Asi největším překvapením dnešního večera se stal inovovaný Mac Mini. I jeho design se nijak mezigeneračně nezměnil, je pouze světlejší a má o dva USB-C/Thunderbolt porty méně. Čip Apple M1 z tohoto stroje dělá poměrně výkonnou pracovní stanici.

Oproti minulému čtyřjádrovému modelu jeho výkon narostl trojnásobně, grafický výkon až šestinásobně. Apple se pochlubil, že Mac Mini je desetkrát menší než nejprodávanější počítače, a přitom má pětinásobně vyšší výkon.

Mohlo by vás zajímat… Recenze Sony Xperia 5 II: zaujme výbavou i kompaktními rozměry, nepotěší cenou

Ceny a dostupnost

Nový MacBook Air bude nabízen za cenu startující na 29 999 korunách

Nový MacBook Pro bude nabízen za cenu startující na 38 990 korunách

Nový Mac Mini bude startovat na překvapivě nízké částce 27 990 korunách

Na podrobnější ceny se můžete podívat v tomto článku. Všechny tři počítače jdou do předprodeje již nyní, dostupné budou příští týden. Apple zároveň pozítří vydá ostrou verzi MacOS 11 Big Sur.