Apple One: hromadné předplatné je dostupné i v ČR. Jaké jsou ceny?

Apple se dlouhodobě snaží své uživatele vybavit kompletním ekosystémem hardwaru i softwaru. Dalším přirozeným krokem tohoto vývoje je služba s označením Apple One. Jedná se o sdružení několika aplikací pod jednu předplacenou službu. Nyní je tedy možné jedním předplatným vyřešit streaming hudby, filmů, hry i cloudové úložiště pro celou rodinu.

V České republice se Apple One skládá z aplikací Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud. V zemích, kde už běží Apple News+, může být součástí také tato aplikace a do budoucna se počítá i s aplikací Fitness+. Lze tedy předpokládat, že i u nás bude tento bundle časem obsahovat celkem 6 aplikací.



Tarify a ceny

U nás máme aktuálně k dispozici dva tarify: individuální a rodinný. Individuální tarif stojí 285 Kč měsíčně a obsahuje také 50 GB dat na iCloudu. Asi zajímavější variantou pro většinu z nás bude rodinný tarif, který nabízí sdílení s dalšími pěti lidmi (tedy 6 lidí celkem) a součástí je 200 GB na iCloudu. Jeho cena je 389 Kč měsíčně.

V zahraničí je k dispozici ještě prémiový tarif, který bude obsahovat všech 6 aplikací a 2 TB datového prostoru na iCloudu. To se nás ale zatím netýká. Apple One si můžete na měsíc zdarma vyzkoušet, nevztahuje se to ale na aplikace, které už používáte, nebo u kterých jste měsíční testovací období čerpali již v minulosti.

Aktivace služby

Apple One lze aktivovat v App Store, když kliknete na ikonku vašeho účtu a poté by se vám v sekci předplatných měla zobrazit ikona Apple One. Nicméně služba byla spuštěna teprve včera (30. října), takže se může stát, že bude pár dní trvat, než se objeví ve všech zařízeních. Pokud již máte předplacenou některou z nabízených služeb, Apple slibuje, že po přihlášení k Apple One vám vrátí zbytek peněz, které jste zaplatili za tyto samostatné služby.

Vyplatí se?

Sloučením předplatných do jednoho balíčku udělal Apple dobrý krok, protože mnoho lidí tak možná donutí k tomu, aby si spočítali, kolik vlastně platí za různé online služby a srovnali tuto částku s nabídkou od Applu.

Pokud bychom brali v potaz pouze individuální tarify, které jsou nejdražší, tak člověk, který si platí individuální tarif Spotify pro hudební streamování a Netflix pro filmy a seriály, zaplatí dohromady nějakých 359 Kč měsíčně (199 Kč Netflix + 160 Kč Spotify).

Jestliže někdo používá kombinaci HBO (159 Kč) a YouTube Music (149 Kč), opět lépe vychází Apple One. A to jsme ve výpočtech nezmínili ještě cloudové a herní služby. Pro mnoho uživatelů tohle bude rozhodně zajímavá nabídka.