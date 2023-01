Apple o Vánocích v prodejích telefonů předběhl Samsung. Nečekaný úspěch slaví i Vivo

Společnost International Data Corporation zveřejnila vlastní průzkum trhu, který kvantifikuje prodeje mobilních telefonů v závěru loňského roku. Zajímavou infografiku navazující na obsáhlou analýzu trhu zveřejnil na Twitteru viceprezident IDC Francisco Jeronimo.

Loňské vánoční sezóně prý kraloval americký Apple, který se s 72,3 miliony prodanými telefony stal vládcem tohoto období (patřil mu 24,1% podíl na trhu). Dvojkou se stal Samsung, který prodal 58,2 milionu přístrojů.

📱Smartphone shipments experienced the largest-ever decline in Q4 2022 with 18.3% Drop 📉to 300 million units.

🔥Top 5 Smartphone Vendor Shares [4Q2022]:

1⃣ @Apple [24.1%]

2⃣ @SamsungMobile [19.4%]

3⃣ @Xiaomi [11.0%]

4⃣ @OPPO [8.4%]

5⃣ Vivo [7.6%] pic.twitter.com/VkIhENxP0S

— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) January 26, 2023