Apple měl v plánu mnohem „barevnější“ příslušenství, nakonec k tomu nedošlo

Společnost Apple měla nejspíše v plánu ke svým produktům přibalovat barevnější příslušenství

Naznačují to uniklé fotografie, na kterých jsou kabely vyvedeny v mnohem sytějších barvách

Firma v současné době k počítačům iMac přibaluje příslušenství ve světlejších odstínech

Příslušenství od Applu je už dlouhá léta vyvedeno v tradiční bílé barvě. Ostatně právě bílá sluchátka, která gigant z Cuperitna přibaloval ke svému hudebnímu přehrávači iPod se svého času staly popkulturní ikonou. Není to ale tak, že by měl Apple k barvám averzi, konec konců poslední iPhony či iMacy si v různých výrazných barvách doslova libují. Po rozbalení krabice ovšem čeká na zákazníky jedno malé, avšak nepříliš příjemné překvapení – namísto příslušenství ve stejné barvě totiž v balení najdou jen standardní bílý kabel, alespoň tedy v případě iPhonu.

Místo pestrých barev zvolil Apple světlejší odstíny

I když se nejedná o nic zásadního a rozhodně to nemá žádný vliv na funkčnost, přesto se přibalení stejně barevného příslušenství přímo nabízí. Apple barevné kabely standardně přibaluje k počítačům iMac, nicméně ty podle uživatelky @StellaFudge ze sociální sítě X (dříve Twitter) měly být původně v mnohem sytějších barvách. Fotografie kabelů z USB-C na Lightning v šesti barevných kombinacích, které kolují internetem, jsou vyvedeny ve světle a tmavě modré, fialové, žluté, červené a oranžové. Podle jejího tvrzení Apple plánoval kabely v těchto barvách přibalovat ke svým produktům.

Vzhledem k tomu, že tyto kabely disponují konektorem Lightning, znamenalo by to, že byly dodávány společně s modely iMac s čipem M1 nebo M3. Nejnovější iMac s čipem M4 se totiž již dodává s kabelem USB-C na USB-C pro použití s novými periferiemi, ze kterých Apple po dlouhých letech odstranil Lightning konektor. Z toho, jak @StellaFudge formulovala svůj příspěvek lze vyčíst, že tyto kabely nejspíše byly navrženy Applem a nakonec nebyly nikdy přibaleny k produktům, avšak existuje zde možnost, že by se mohlo jednat o napodobeniny kabelů vytvořené třetí stranou.

Podobné snímky barevných USB-C kabelů se na internetu objevily už v minulém roce, nicméně spekulace se tehdy týkala jejich přibalení k modelové řadě iPhonů 15, což se nakonec ukázalo, jako liché. Ve hře je také varianta, že se jen jedná o padělky. Apple sám k počítačům iMac od verze s procesorem M1 přibaluje kabely ve stejné barvě jako počítač, ovšem ty mají trochu jiný odstín.